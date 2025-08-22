¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

u de chile

Por: Fabián Marambio

Desde la U de Chile quieren dejar atrás la lamentable situación vivida en Argentina contra Independiente y sumar una victoria ante Everton en el Campeonato Nacional. Es justamente por esto que Michael Clark, presidente de Azul Azul, sorprendió a todos con una directa petición.

“La idea siempre es jugar. Son situaciones especiales, pero creo que al club le haría bien jugar para dejar esto atrás y no seguir con esto”, dijo el mandamás de los universitarios.

Respecto a la lamentable situación que vivieron los hinchas azules en Argentina, el presidente de la U informó que "muchos pagaron justos por pecadores. La idea es prestarles ayuda para que se respeten todos sus derechos. Como club vamos a apoyarlos".

u de chile
Clark quiere que la U juegue ante Everton para dejar atrás la fea situación sufrida en Argentina.

Finalmente, se tomó su tiempo para cuestionar todo lo sucedido también con la policía en Argentina. "Creo que muchos de nuestros compatriotas están presos injustamente. Me llama poderosamente la atención que, viendo todo lo que vimos ayer, no haya ningún fanático de Independiente preso", señaló Clark.

¿Cuándo juega la U de Chile vs Everton?

Recordar que el partido entre la U y Everton está pactado para este domingo a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso es vital para las aspiraciones de la U ya que no pueden seguir perdiendo puntos en la competencia local si quieren mantener intactas sus chances de ser campeón.

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile