Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

Por: Fabián Marambio

Después de un largo periodo y de pésimos resultados en este 2025, finalmente Jorge Almirón dejó de ser entrenador de Colo Colo. Ahora, con una nueva dupla técnica al mando, los albos tienen definida su formación para jugar con Palestino.

Aunque muchos lo esperaban, alineación no tiene grandes sorpresas en comparación a lo que se venía viendo anteriormente. Es más, para tristeza de todos los fanáticos albos, Esteban Pavez será titular y capitán del equipo, lo que generó mucho malestar en las redes sociales.

Las mayores sorpresas son las ausencias de Sebastián Vegas, Arturo Vidal y Alan Saldivia. Los dos primeros están fuera por sanción, mientras que el charrúa no podrá jugar por una molestia física que lo mantiene en recuperación.

Quizás te pueda interesar: "99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente

Esteban Pavez Colo Colo
Esteban Pavez será titular contra Palestino a pesar de las constantes críticas.

La Formación de Colo Colo

De esta manera. la formación del Cacique será con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant.

El partido está pactado para este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en un Estadio Municipal de La Cisterna que recibirá solo hinchas árabes debido a que no se vendieron entradas para público visitante.

