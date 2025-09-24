¡Se ganó el primer lugar! Revelan el millonario monto que gasta José Antonio Kast en publicidad digital

Un reporte actualizado de la biblioteca de anuncios de Meta —herramienta que recopila los registros de publicidad pagada en Facebook e Instagram— mostró que entre el 9 y el 15 de septiembre de 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast lideró el gasto en campañas promocionales dentro de esas plataformas.

Durante esa semana, el abanderado del Partido Republicano desembolsó $27.251.000 en publicidad, lo que lo posicionó como el candidato con la mayor inversión digital en Chile. La cifra corresponde a ocho avisos difundidos en Facebook e Instagram.

Según información de Radio ADN, hasta el 20 de septiembre únicamente José Antonio Kast y el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, habían invertido en publicidad pagada.

En contraste, los demás aspirantes a La Moneda han preferido limitarse a publicaciones orgánicas, las cuales el Servel clasifica como comunicaciones privadas y no como propaganda electoral.

Cabe destacar que, mientras plataformas como Meta sí admiten avisos políticos pagados, TikTok mantiene su restricción para publicidad paga. Esto ha llevado a figuras como Evelyn Matthei y Jeannette Jara a optar por contenidos orgánicos para conectar con el electorado más joven.