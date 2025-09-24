¡Se ganó el primer lugar! Revelan el millonario monto que gasta José Antonio Kast en publicidad digital

José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

Un reporte actualizado de la biblioteca de anuncios de Meta —herramienta que recopila los registros de publicidad pagada en Facebook e Instagram— mostró que entre el 9 y el 15 de septiembre de 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast lideró el gasto en campañas promocionales dentro de esas plataformas.

Durante esa semana, el abanderado del Partido Republicano desembolsó $27.251.000 en publicidad, lo que lo posicionó como el candidato con la mayor inversión digital en Chile. La cifra corresponde a ocho avisos difundidos en Facebook e Instagram.

Según información de Radio ADN, hasta el 20 de septiembre únicamente José Antonio Kast y el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, habían invertido en publicidad pagada.

En contraste, los demás aspirantes a La Moneda han preferido limitarse a publicaciones orgánicas, las cuales el Servel clasifica como comunicaciones privadas y no como propaganda electoral.

Cabe destacar que, mientras plataformas como Meta sí admiten avisos políticos pagados, TikTok mantiene su restricción para publicidad paga. Esto ha llevado a figuras como Evelyn Matthei y Jeannette Jara a optar por contenidos orgánicos para conectar con el electorado más joven.

