¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara

Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

Por: Catalina Martínez

En medio de su auge en los sondeos, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sumó un nuevo rostro a su campaña electoral. Esta vez, proveniente del mundo futbolístico y con toda la intención de impulsar la actividad deportiva. 

El rostro en cuestión es de Universidad de Chile, parte del plantel que ganó los títulos nacionales durante la década de los 90 y que devolvieron al equipo azul a la gloria tras 25 años sin sumar campeonatos en sus vitrinas.

Se trata de nada más y nada menos que “El Polaco”, Rodrigo Goldberg. El ex jugador comenzó en el equipo juvenil de la U y se vistió con los colores del equipo a partir del año 1989. Tras un paso a préstamo en Santiago Wanderers, volvió a la U y fue parte importante del bicampeonato de 1994 y 1995.

Ahora, Goldberg se sumó con todo al equipo de Jeannette Jara y será el encargado deportivo del comando. Respecto a dicha área, la candidata señaló que avanzarán “en una construcción colectiva de los temas tanto deportivos, con una mirada estratégica del desarrollo nacional y cómo superamos algunos temas en torno al sedentarismo y a la falta de actividad física”.

En tanto, el legendario jugador, sostuvo que “tengo una vasta experiencia no solamente en el fútbol, sino que también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho”.

Me encanta poder ayudar, sobre todo desde la vereda de la experiencia del deporte, y creo que hay mucho por hacer, no solamente en el deporte competitivo de alta competencia, sino que también en lo que significa los barrios, los colegios, las empresas, en fin, y creo que es una linda oportunidad y estoy muy contento de estar acá”, indicó Goldberg. Además, como parte de su presentación, “El Polaco” se sacó una fotografía con la abanderada, quien es hincha de Colo Colo.

Los 4 ejes de Jara

Cabe destacar, que Jeannette Jara dio a conocer cuatro lineamientos para fortalecer el desarrollo deportivo en el país. Entre ellos, destacó el impulso al deporte comunitario y rural, con apoyo específico a clubes de zonas alejadas; la promoción del alto rendimiento, facilitando que los deportistas puedan compatibilizar sus carreras con la formación académica; la creación de iniciativas en el ámbito laboral, mediante alianzas con empleadores y federaciones que incentiven la actividad física en empresas; y, finalmente, una reforma legal orientada a modernizar la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y establecer una regulación a las apuestas. 

