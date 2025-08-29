¿Se enfrenta a la U? Jorge Sampaoli desempolva el traje de DT y tendría nuevo club

Por: Fabián Marambio

Jorge Sampaoli dejó un gran recuerdo en todo el fútbol chileno por sus brillantes pasos por La Roja y por Universidad de Chile. Ahora, el DT podría tener un nuevo equipo en el fútbol brasileño e incluso podría enfrentarse a los azules en la Copa Sudamericana.

Según informó ESPN Brasil, el entrenador es uno de los candidatos principales para asumir en Atlético Mineiro, equipo que busca destituir a Cuca por los pésimos resultados obtenidos en el Brasileirao.

Es más, Sampaoli estuvo viendo a su posible nuevo equipo en vivo y en directo al llegar al estadio para ver el enfrentamiento entre Cruzeiro y Mineiro. Uno de los factores importantes que lo acercan al equipo Galo es que aceptaría dirigir sin exigir grandes refuerzos para potenciar el equipo.

Sampaoli podría retornar al Atlético Mineiro.

Jorge Sampaoli puede volver a verse las caras con la U

En caso de asumir y tener éxito, el entrenador podría volver a verse las caras con la U en la Copa Sudamericana, aunque para que esto suceda ambos equipos deben alcanzar la final de la competencia debido a que están en lados contrarios del cuadro.

De momento aún no hay nada oficial y primero la dirigencia del Galo debe destituir a Cuca y luego negociar con Sampaoli libremente para ser el nuevo DT del club.

