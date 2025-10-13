¡Van por la gloria! Se define al segundo finalista de la Copa Chile 2025

El día de ayer, Deportes La Serena recibía a Deportes Limache por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Chile. El cuadro de la quinta región corría con una ventaja de 2-0 tras el duelo de ida entre ambos equipos. Además, cabe recordar que Huachipato dejó en el camino a Audax Italiano y espera por alguno de estos dos equipos en la gran final del torneo.

El partido comenzó de inmediato en favor de Limache, quienes al minuto 3', abrieron la cuenta gracias a Facundo Pons, tras cartón al minuto 9', Daniel Castro aumentó la ventaja de la visita. Al minuto 23', Juan Fuentes descontó para La Serena, pero al minuto 54', Daniel Castro anotó su doblete y sepultó las esperanzas del local. Esto no terminaría aquí, ya que al minuto 56', Facundo Pons también anotó su doblete, Luis Guerra aumentó la cuenta al minuto 70' y Felipe Fritz cerró la enorme goleada por 6-1 vía lanzamiento penal al minuto 81'.

Con este abultado resultado, Deportes Limache se metió en la gran final de la Copa Chile, donde deberá medirse ante Huachipato, en un duelo que quizás no se esperaba al inicio del torneo, pero son las sorpresas que entrega este entretenido torneo y que además de la gloria entrega cupos a las copas internacionales de la próxima temporada.

La gran definición de la copa aún no tiene una fecha ni hora establecida, pero lo que se tiene claro es que se disputaría en la primera quincena de noviembre. Por otro lado, si bien aún tampoco está definido el recinto deportivo que recibirá la gran final, debería ser o el estadio Nacional o el estadio Ester Roa Rebolledo.