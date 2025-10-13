¡Van por la gloria! Se define al segundo finalista de la Copa Chile 2025

Listos los finalistas de la Copa Chile.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

El Mundial sub-20 llega a las semifinales.

¡En busca de los finalistas! El Mundial sub-20 llega a las emocionantes semifinales
Presidente Boric se encontró con Papa León XIV

"Lo dejé invitado a Chile": El presidente Boric y su especial encuentro con el Papa León XIV
Murió Carolina del Real a los 45 años

"¡Vuela alto querida Caro!": Reportan muerte de Carolina del Real, reconocida activista por la prevención del VIH
Jeannette Jara sorprende con apoyo de Mon Laferte

“Dos reinas están frente a mí”: Jeannette Jara causa furor en redes sociales tras recibir apoyo de Mon Laferte
Tatiele Silveira, dt Colo Colo Femenino.

DT de Colo Colo Femenino, Tatiele Silveira es directa: "Estoy preparada para cualquier equipo"
formación u de chile contra palestino.

Sin sus grandes figura: la mermada formación de U de Chile para enfrentar a Palestino
Colo Colo contra Deportivo Cali en la Libertadores Femenina

Cuándo y a qué hora juega Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez
Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo
Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú

El día de ayer, Deportes La Serena recibía a Deportes Limache por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Chile. El cuadro de la quinta región corría con una ventaja de 2-0 tras el duelo de ida entre ambos equipos. Además, cabe recordar que Huachipato dejó en el camino a Audax Italiano y espera por alguno de estos dos equipos en la gran final del torneo.

El partido comenzó de inmediato en favor de Limache, quienes al minuto 3', abrieron la cuenta gracias a Facundo Pons, tras cartón al minuto 9', Daniel Castro aumentó la ventaja de la visita. Al minuto 23', Juan Fuentes descontó para La Serena, pero al minuto 54', Daniel Castro anotó su doblete y sepultó las esperanzas del local. Esto no terminaría aquí, ya que al minuto 56', Facundo Pons también anotó su doblete, Luis Guerra aumentó la cuenta al minuto 70' y Felipe Fritz cerró la enorme goleada por 6-1 vía lanzamiento penal al minuto 81'.

Con este abultado resultado, Deportes Limache se metió en la gran final de la Copa Chile, donde deberá medirse ante Huachipato, en un duelo que quizás no se esperaba al inicio del torneo, pero son las sorpresas que entrega este entretenido torneo y que además de la gloria entrega cupos a las copas internacionales de la próxima temporada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Deportes Limache masacró el día de ayer a Deportes La Serena por 6-1 en el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Chile y clasificó a la gran final del torneo. Ahora por la definición del título se enfrentará a Huachipato, quienes previamente habían dejado en el camino a Audax Italiano en la otra semifinal.

La gran definición de la copa aún no tiene una fecha ni hora establecida, pero lo que se tiene claro es que se disputaría en la primera quincena de noviembre. Por otro lado, si bien aún tampoco está definido el recinto deportivo que recibirá la gran final, debería ser o el estadio Nacional o el estadio Ester Roa Rebolledo.

NOTAS DESTACADAS

El Mundial sub-20 llega a las semifinales.

¡En busca de los finalistas! El Mundial sub-20 llega a las emocionantes semifinales
Presidente Boric se encontró con Papa León XIV

"Lo dejé invitado a Chile": El presidente Boric y su especial encuentro con el Papa León XIV
Murió Carolina del Real a los 45 años

"¡Vuela alto querida Caro!": Reportan muerte de Carolina del Real, reconocida activista por la prevención del VIH
Jeannette Jara sorprende con apoyo de Mon Laferte

“Dos reinas están frente a mí”: Jeannette Jara causa furor en redes sociales tras recibir apoyo de Mon Laferte
Tatiele Silveira, dt Colo Colo Femenino.

DT de Colo Colo Femenino, Tatiele Silveira es directa: "Estoy preparada para cualquier equipo"
formación u de chile contra palestino.

Sin sus grandes figura: la mermada formación de U de Chile para enfrentar a Palestino
Colo Colo contra Deportivo Cali en la Libertadores Femenina

Cuándo y a qué hora juega Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez
Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo
Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta
Corte modifica condena del asesino de Camila Rojas

¿Cumplirá presidio perpetuo? Informan nueva decisión de la Corte sobre condena de asesino de Camila Rojas
Carlos Caszely y la salida de Arturo Vidal en Colo Colo

La tajante respuesta de Carlos Caszely a Arturo Vidal tras poner en duda su continuidad en Colo Colo: "Cada jugador..."