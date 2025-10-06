¡Con un partidazo! Se define al primer finalista de la Copa Chile 2025

Ya tenemos al primer finalista de la Copa Chile.

Por: Gonzalo Zamora

El día de ayer, Huachipato y Audax Italiano disputaron el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Chile, donde en el duelo de ida, los itálicos se hicieron fuertes en casa para llevarse una victoria por la cuenta mínima gracias a la anotación de Esteban Matus, por lo que llegaban con una leve ventaja a este encuentro.

En el duelo de vuelta, Huachipato fue el local, donde comenzó con complicaciones ya que tras un error en la salida, Eduardo Vargas abrió el marcador para Audax al minuto 12'. Pero Lionel Altamirano daría vuelta las cosas con un impecable doblete en los minutos 26' y 39'. En el segundo tiempo, Renzo Malanca amplió la ventaja del local al minuto 51', pero Leonardo Valencia descontó para la visita desde los 12 pasos al minuto 79'.

En los minutos finales, Maximiliano Gutiérrez volvió a anotar para Huachipato en el minuto 89', lo que les permitía la clasificación a la gran final de la Copa Chile, pero en el último segundo, se cobró un nuevo penal a favor de Audax Italiano, el cuál fue servido nuevamente por Leonardo Valencia, pero esta vez el portero Rodrigo Odriozola contuvo el remate, desatando la algarabía total en el estadio Cap.

El día de ayer se definió la primera semifinal de la Copa Chile, donde Huachipato logró vencer por 4-2 a Audax Italiano, consiguiendo así un global de 4-3 a favor y la clasificación a la gran final del torneo. El cuadro dirigido por Jaime García debió remar desde atrás no solo por el partido de ida, sino también por el inicio de la vuelta, pero consiguió superar a su rival en un verdadero partidazo.

La otra semifinal del torneo se jugará el próximo domingo desde las 15:00 horas entre Deportes La Serena el local y Deportes Limache. En la ida, el cuadro de la quinta región consiguió una buena victoria por 2-0 por lo que llegan con ventaja para el partido de vuelta, pero como lo vimos en la otra semifinal, todo puede pasar.

