¿Qué más quería? Las llamativas palabras de Ricardo Gareca por su fracaso en La Roja

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 son de los peores procesos clasificatorios en la historia de la selección chilena, no sólo porque quedamos en el último lugar de la tabla, sino que además por el muy bajo rendimiento del equipo donde sólo se ganaron dos partidos y apenas se convirtieron nueve goles en 18 partidos.

Este fracaso fue en su mayoría apuntado a Ricardo Gareca por su mal trabajo al mando de La Roja, pero pese a esto, el estratega tuvo unas llamativas declaraciones sobre su paso por nuestra selección. "No tuve mucho tiempo tampoco, porque fue un proceso ya comenzado, entonces había que dar un resultado en forma inmediata y no lo pude lograr en ese aspecto”.