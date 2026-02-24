¿Sabe cosas?: Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini

En las últimas horas trascendió que Francisco Meneghini podría tener prácticamente contados sus días en Universidad de Chile, y mientras una importante masa de fanáticos celebra la posible salida del técnico, uno de los ídolos de Colo Colo aseguró que desprenderse del argentino sería un absoluto error.

Fue Marcelo Barticciotto quien, en diálogo con Redgol, recriminó los rumores de que el Superclásico podría desatar el adiós del DT azul: "Es un partido especial, se vive la semana de diferente forma. Hay más cobertura, más prensa, te marca. Pero no es partido saca técnico, si bien 'Paqui' está más presionado, recién empieza su ciclo".

En esa línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique defendió tajantemente el proceso del cuestionado estratega de la U: "Me parecería una locura que perdiendo lo terminen echando, sacando. Le tocó un fixture complicado, empezó mal en el torneo en cuatro partidos y no pudo ganar".

Y por si fuera poco, el 'Barti' le dejó un claro recado a los altos mandos de Azul Azul, quienes precisamente eligieron a Meneghini: "Tiene que ver la convicción de los dirigentes: más allá de lo que diga la prensa o los hinchas, si los dirigentes están convencidos que debe ser el técnico, no lo tienen por qué echar".

Barti avisa que Colo Colo no es favorito en el Superclásico

Ya en el cierre, Barticciotto descartó que el 'popular' sea favorito para este domingo: "En este tipo de partidos no hay favoritos. Venir de la forma que viene Colo Colo es mejor que como llega la U, hay mayor presión de los jugadores de la U y del técnico, pero Colo Colo no está jugando a gran nivel, a pesar de que siempre ganar ayuda a la confianza".

