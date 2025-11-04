No hay paz: Fernando Ortiz pelea con miembro del cuerpo técnico y lo despide de Colo Colo

En Colo Colo no hay ningún día de paz y cada semana aparece un problema nuevo. La victoria ante Ñublense no fue impedimento para el drama y ahora Fernando Ortiz protagonizó una discusión con un miembro del cuerpo técnico, la cual terminó con su despido del club.

Se trata de Daniel Díaz, analista de GPS del club que también había formado parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón. Según informaron en Radio Cooperativa, el “Tano” tomó la decisión de desvincularlo después de no compatibilizar las ideas de trabajo.

Fernando Ortiz pelea y despide a miembro de Colo Colo

“Fernando Ortiz desvinculó a un miembro de su staff. Debido a diferencias en métodos de trabajo y una discusión, Daniel Díaz fue cesado de sus funciones. El analista de gps, formó parte del CT de Jorge Almirón”, informaron en la emisora antes mencionada.

Daniel Díaz (primero de derecha a izquierda) fue despedido del Cacique.

¿Quién era Daniel Díaz?

El analista de GPS tenía importante responsabilidad en el Cacique y tuvo que encargarse de algunos problemas. Es más, mientras los albos se decidían por la llegada de Ortiz, fue Díaz quien comandó los entrenamientos del equipo en todo aquel clima de incertidumbre.

De momento desde el club albo no se han referido a la situación, pero probablemente con el pasar de los días se sepan nuevos antecedentes del caso que terminó con Daniel Díaz fuera del Cacique.

