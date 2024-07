Revelan impactante declaración de Rafaella Di Girolamo en causa por abuso sexual contra Cristián Campos

Durante la jornada del miércoles se dio a conocer la impactante declaración de Rafaella Di Girolamo, sobre los abusos sexuales que asegura haber vivido en manos del que fue su padrastro Cristián Campos. En concreto, la psicóloga contó el momento en que le comunicó lo ocurrido a su madre, la conocida actriz Claudia Di Girolamo y las situaciones de abuso que vivió.

Recordemos que, en marzo de este año la Fundación Para la Confianza presentó una querella en el 34º Juzgado del Crimen de Santiago en contra de Campos por el delito de abuso sexual cometidos contra Raffaela cuando ella tenía entre 13 y 17 años. Frente a estas graves acusaciones el actor ha negado por completo haber ejercido algún tipo de abuso y ha recibido el apoyo de su actual pareja María José Prieto.

¿Qué declaró Rafaella Di Girolamo?

Rafaella en su declaración reveló algunas de las extrañas conductas que tenía Campos con ella, como hacerla probarse "lencería sexy" para mirarla, incitarla a beber alcohol y acostarse desnudo junto con ella, siendo descubierto por Di Girolamo madre. Específicamente, Rafaella señaló que Campos la llevaba a comer y probarse ropa interior.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo tenía alrededor de 16 o17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka” partió diciendo la afectada, quien actualmente tiene 46 años.

“No recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera” aseguró en su declaración.

Te puede interesar: Salen a la luz fuertes pruebas en contra de Eduardo Macaya: "hace tres años me tocó"