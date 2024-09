Fin al secreto: revelan identidad de las nuevas víctimas de Hugo Bustamante

Hace algunos meses Hugo Bustamante reveló en una entrevista que tenía más víctimas enterradas en su antiguo domicilio en Villa Alemana. Tras esto, los restos óseos de las víctimas fueron encontrados y durante los últimos días se confirmó su identidad, se trata de Elena Hinojosa (55) y Eduardo Páez (27), madre e hijo quienes fueron asesinados en 1996.

El fiscal jefe de la comuna, Osvaldo Basso ratificó la información y señaló. “Nos ha llegado el resultado de las pericias de ADN que habíamos solicitado al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, a la sección de Derechos Humanos” expresó. Recordemos que el asesino mantuvo a estas víctimas en secreto durante 30 años.

¿Qué dijo Bustamante sobre estas víctimas?

Bustamante le entregó la información sobre este asesinato a la periodista Ivonne Toro quien escribe el libro La niña Ámbar sobre el asesinato de la adolescente Ámbar Ojeda a quien asesinó luego de recibir el beneficio de libertad. En concreto la profesional, le mostró al psicópata su demarcación sobre la dirección de calle Covadonga 641, en Villa Alemana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Ante esto Bustamante señaló. “Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar (…) Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal. Debí haberme callado. Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien. Fui yo el bruto que la despertó” dijo.

“Traté de hacer algo bueno. Me equivoqué. No fue mala la intención, ¿me entiende? Yo quería agradecer. Dije: ‘Esta persona se está portando bien conmigo sabiendo que soy un canalla, un asesino. Me está viendo como un ser humano, como persona’” añadió el sujeto a lo que se le escucha a la periodista realizar una reflexión.

“A lo mejor es una forma loca, pero mi manera de agradecer fue esa. Dar algo de mí que yo no había ofrecido. Equivocada, pero fue mi manera. Tú fuiste buena conmigo y quise darte algo de mí que no esperabas. No hubo mala intención, ¿entiendes? No tuve mala intención”,cerró Toro. Esta y 100 entrevistas más estarán presentes en el libro que aún no esta a la venta.

Te puede interesar: Imágenes sensibles: hombre que atropelló a pareja de adultos mayores revela los motivos de su actuar