Imágenes sensibles: hombre que atropelló a pareja de adultos mayores revela los motivos de su actuar

Durante esta semana comenzó a circular en redes sociales la impactante grabación de una cámaras de seguridad de Hualpén, las cuales captaron el momento justo en que un conductor atropelló a una pareja de adultos mayores que cruzaban la calle. Producto del hecho, la anciana de 79 años perdió la vida, mientras que su esposo de 77 años terminó con lesiones leves.

Cabe mencionar que, en el video se logró apreciar que a pesar de que la pareja estaba cruzando la calle el conductor decidió avanzar con su vehículo y luego de tropellar a estos abuelitos no se detuvo en su ayuda e incluso intentó darse a la fuga. La trágica situación ocurrió exactamente en Avenida Las Golondrinas con Holanda, en el sector colindante de las comunas de Talcahuano y Hualpén.

¿Qué dijo el autor del atropello a los adultos mayores?

Durante las últimas horas se llevó a cabo el control de detención del autor de los hechos en una audiencia realizada en Juzgado de Garantía de Talcahuano. Es importante decir que el hombre identificado como Villalonco Muñoz logró ser detenido producto de que algunos testigos lo persiguieron y tomaron nota de su patente.

Muñoz quedó con arresto domiciliario total y con su licencia de conducir retenida tras ser formalizado por homicidio no culposo y omisión de ayuda a las víctimas. Así mismo en la audiencia entregó su versión de los hechos y ofreció disculpas por lo ocurrido esa tarde noche de domingo que terminó con la vida de Tulia Beroiza Arriagada.

“Pido perdón, nunca me imaginé lo que había pasado”, declaró el sujeto quien posteriormente agregó. “No sabía lo que había pasado, no supe...estaba todo oscuro”, aseguró. Sin embargo, la grabación ha generado indignación en redes. "Ese vehículo estando detenido decidió avanzar, eso no es imprudencia ni сuasi delito… eso es un сruel asesiηatσ" fue uno de los cometarios que se destacó al respecto.

