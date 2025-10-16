¿Dictador? Exayudante de Nicolás Córdova revela feas actitudes protagonizadas por el DT

Nicolás Córdova recibe duras críticas.

Por: Fabián Marambio

Nicolás Córdova ha ganado muchas críticas durante el último tiempo y no precisamente por lo mal que juegan sus equipos. El DT ha sido cuestionado por su actitud soberbia y poco autocrítica, lo que ahora fue revalidado con nuevos antecedentes de un colaborador suyo.

El encargado de acusarlo fue Felipe Fuenzalida, expsicólogo del fútbol joven de La Roja que despedazó a Córdova en diálogo con La Tercera. "Córdova es una persona que no escucha, que tiene una única visión sobre las cosas, que cree que lo que él plantea es la verdad absoluta, y además se rodea de gente sin experiencia. Eso también tiene mucha gravedad”, señaló.

Fulminan a Nicolás Córdova por sus actitudes autoritarias

Eso no fue todo, porque el extrabajador de La Roja agregó que "promueve e incentiva equipos de trabajo donde no hay circulación de ideas, donde no se pueden contrastar las opiniones, y simplemente todos tienen que alinearse con él, porque es un liderazgo muy autoritario, un liderazgo poco colaborativo”.

Quizás te pueda interesar: Nueva teleserie: U de Chile quiere reprogramar clásico universitario y esta es la postura de la UC

Exayudante de Nicolás Córdova lo hace añicos por dictador.
Excolaborador de Nico Córdova revela la fea personalidad del DT.

Finalmente, el expsicólogo de La Roja dijo que "alcancé a estar seis o siete meses con él, pero rápidamente me di cuenta de que era muy complejo trabajar con él, porque necesita que le confirmen todo el rato lo que quiere escuchar; tiene cero capacidad de diálogo, y eso habla de sus rasgos de inseguridad totales”.

Así las cosas, el entrenador de Chile Sub 20 sumó nuevos antecedentes y críticas por su personalidad, la cual había comenzado a quedar al descubierto en sus ruedas de prensa tras los partidos en el Mundial de la categoría.

