Nueva teleserie: U de Chile quiere reprogramar clásico universitario y esta es la postura de la UC

La U quiere suspender el clásico unviersitario.

Por: Fabián Marambio

En Universidad de Chile están preocupados con el calendario y, por lo mismo, hicieron una solicitud para postergar el clásico universitario. La ANFP está dispuesta a echarle una mano, pero desde Universidad Católica se plantaron y tienen su postura decidida.

Michael Clark y Pablo Milad viajaron hasta Paraguay para llegar hasta las oficinas de la Conmebol en Asunción, instancia que el presidente azul aprovechó para evaluar la posibilidad de postergar el clásico. Esto fue bien recibido por el mandamás del fútbol chileno, pero ahora todo depende de los cruzados.

La UC no quiere reprogramar el clásico universitario

Todo ello no le gustó nada a Juan Tagle, el presidente de la UC, quien en Radio ADN dijo que “no queremos seguir reprogramando partidos, menos aún los más relevantes, como los clásicos. Este Clásico Universitario está fijado desde hace muchos meses y cumple todos los plazos reglamentarios. No hay otra fecha para jugarlo y no es un tema de mala voluntad”.

En la U quieren reprogramar el clásico universitario.
La U quiere reprogramar el clásico pero la UC se niega rotundamente.

Finalmente, Tagle se apoyó en la gran deuda que mantiene Warner por transmisión de partidos, afirmando que “estar suspendiendo partidos es justamente lo que TNT busca evitar. Sería una mala idea firmar el nuevo acuerdo y, de inmediato, suspender el partido más atractivo que ellos vienen promoviendo”.

Así las cosas, los azules al parecer tendrán que hacerse la idea de disputar el clásico entre las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. Recordar que los azules deberán recibir al cuadro argentino en la ida, disputar el clásico con la UC y luego cruzar la cordillera para jugar la vuelta.

