Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina

Colo Colo quiere asegurar el primer lugar del Grupo C en la Copa Libertadores Femenina y para ello debe derrotar a San Lorenzo, o al menos empatar. Las albas acumulan 34 partidos consecutivos ganando y quieren mantener este buen récord para meterse en los cuartos de final del certamen continental.

Un detalle importante a destacar es que su rival en los cuartos de final saldrá del Grupo D, el cual está conformado por Universidad de Chile, Deportivo Cali y Nacional de Uruguay. Es por eso que necesitan clasificar en el primer lugar para, en el papel, enfrentar al rival más accesible posible.

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo en la Libertadores Femenina

El partido de las albas contra las argentinas está pactado para hoy jueves 9 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y, al igual que toda la competencia, se podrá ver de manera gratuita por Pluto TV, aplicación de streaming que cuenta con los derechos del torneo.

Quizás te pueda interesar: Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo

𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐎 𝐀 𝐂𝐔𝐀𝐑𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 🤟🏻🏁💥



Este jueves 09 de octubre enfrentamos a San Lorenzo en el Nuevo Francisco Urbano por la tercera jornada de la fase grupal de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 🤟🏻🇦🇷



🕒20:00 horas

📺Transmite Pluto TV pic.twitter.com/3HnLTlcJnU October 9, 2025

Este será un duro desafío para el equipo comandado por Tatiele Silveira, pues San Lorenzo debe ganar sí o sí para mantener sus chances de clasificar a la siguiente ronda. Eso sí, todo dependerá también de cómo culmine el otro partido del grupo entre Sao Paulo y Olimpia.

Así las cosas, el Cacique femenino disputará una nueva "final" en esta Copa Libertadores Femenina, torneo que quieren volver a ganar después de hacerlo en aquella lejana edición disputada en 2012.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.