"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol

Finalmente, y después de mucha expectación, U de Chile ganó en los escritorios y terminó clasificando directamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los lamentables incidentes sucedidos ante Independiente. Esta situación no cayó bien en el club argentino y dejaron una descarada reacción.

La reacción de Independiente tras perder con U de Chile

“Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, escribió el post del equipo argentino publicado en redes sociales. Además, esta frase fue acompañada por una camiseta del club manchada con sangre en el escudo.

Quizás te pueda interesar: ¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente

Reacción de la prensa en Argentina

La prensa argentina también reaccionó de manera furiosa por el fallo de Conmebol ya que no quedaron nada conformes con la descalificación de Independiente. "Fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso, este fallo será recordado con el paso de los años", dijo Gastón Edul, uno de los periodistas que ha ganado muchas críticas por su poca objetividad al cubrir toda la situación.

El próximo rival de U de Chile en Copa Sudamericana

Con esta victoria en los escritorios y su clasificación a los cuartos de final, los azules ahora tendrán que medirse ante Alianza Lima. Primero el duelo será en Perú el 18 de septiembre, mientras que la vuelta será el 25 del mismo mes en Chile, pero a puertas cerradas debido al castigo que recibieron los azules.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.