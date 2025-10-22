¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana

En U de Chile todo es alegría después de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, pero ahora quieren ir más allá y alcanzar al menos la final. De todas formas los azules ya sacan cuentas alegres en el plano económico, pues están liderando un millonario ranking de premios en el certamen.

Todo fue informado por la mismísima Conmebol, ente que utilizó sus redes sociales para aclarar las ganancias totales que han sumado los cuatro equipos que se encuentran en las semifinales del torneo sudamericano.

La U lidera ranking de premios en Copa Sudamericana

Según la publicación, el equipo nacional se ha embolsado un total de 6.9 millones de dólares, monto en el que también está incluido el saldo que ganaron por disputar la fase de grupos de Copa Libertadores, donde alcanzaron a ganar tres partidos.

Estos casi 7 millones de dólares que ha sumado el equipo estudiantil tienen a todos los hinchas ilusionados de cara a la próxima temporada, pues están ansiosos de renovar el plantel para coronarse campeones del fútbol chileno después de nueve años.

El ranking completo de premios en Sudamericana

En segundo lugar aparece Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que también disputó la fase de grupos de Copa Libertadores y que ha sumado un total de 6.2 millones de dólares en este 2025. Finalmente, en tercer lugar está Atlético Mineiro con 3.7 millones de la divisa norteamericana y último Lanús con 3.2 millones.

