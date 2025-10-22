¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana

u de chile en copa sudamericana.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Charles Aránguiz expulsión.

Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta

En U de Chile todo es alegría después de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, pero ahora quieren ir más allá y alcanzar al menos la final. De todas formas los azules ya sacan cuentas alegres en el plano económico, pues están liderando un millonario ranking de premios en el certamen.

Todo fue informado por la mismísima Conmebol, ente que utilizó sus redes sociales para aclarar las ganancias totales que han sumado los cuatro equipos que se encuentran en las semifinales del torneo sudamericano.

La U lidera ranking de premios en Copa Sudamericana

Según la publicación, el equipo nacional se ha embolsado un total de 6.9 millones de dólares, monto en el que también está incluido el saldo que ganaron por disputar la fase de grupos de Copa Libertadores, donde alcanzaron a ganar tres partidos.

Quizás te pueda interesar: Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache

Estos casi 7 millones de dólares que ha sumado el equipo estudiantil tienen a todos los hinchas ilusionados de cara a la próxima temporada, pues están ansiosos de renovar el plantel para coronarse campeones del fútbol chileno después de nueve años.

El ranking completo de premios en Sudamericana

En segundo lugar aparece Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que también disputó la fase de grupos de Copa Libertadores y que ha sumado un total de 6.2 millones de dólares en este 2025. Finalmente, en tercer lugar está Atlético Mineiro con 3.7 millones de la divisa norteamericana y último Lanús con 3.2 millones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Charles Aránguiz expulsión.

Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta
hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile