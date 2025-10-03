¡Respondió sobre audio interceptado! Empresario y principal sospechoso en crimen de Julia Chuñil rompió el silencio

El martes pasado, la abogada que representa a la parte querellante en el caso de Julia Chuñil sorprendió al revelar que el principal imputado, Juan Carlos Morstard, habría asegurado en un registro de audio interceptado que a la activista mapuche “la quemaron”.

¿Qué dijo el empresario?

El señalado empresario decidió romper el silencio. Así, Morstard rechazó cualquier nexo con la desaparición de la dirigente y, con cierta ambigüedad, dijo no estar seguro de haber pronunciado la frase que lo compromete.

Ahora, frente al revuelo nacional por el caso, el principal sospechoso se refirió por primera vez a la conversación que, de acuerdo con el equipo legal de la familia de Julia Chuñil, lo involucra.

“Ahora mi papá tiene 93 años y mi hijo estuvo en la clínica durante ese periodo, así que yo podría hablar lo que quiera con él”, se excusó durante una entrevista con 24 Horas.

En cuanto a la revelación del audio interceptado, el empresario dijo que “no sé si él me hizo el comentario a mí o yo lo hice a él, pero hay que ver la grabación”. Al final, Morstard se declaró “totalmente inocente” y advirtió que “voy a poner una querella a morir”.