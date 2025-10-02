“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio

En medio de la conmoción nacional, tras la revelación de un audio interceptado que confirmaría el destino de la activista medioambiental Julia Chuñil, su hijo Pablo San Martín Chuñil, se refirió al brutal anuncio que remeció la investigación y la opinión pública.

Recordemos que el recién pasado martes 30 de septiembre, las abogadas que representan a la familia dieron a conocer una una interceptación telefónica en la que el principal sospecho, Juan Carlos Morstadt Anwandter habría confesado a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.

Su hijo señaló a empresario como principal sospechoso

Ha pasado casi un año desde que Julia fue vista por última vez, y su hijo Pablo mantiene el firme recuerdo de su madre resistiendo amenazas e intentos de soborno para que abandonara el terreno en disputa. “Mi madre no se dejó comprar por nadie”, afirmó Pablo.

“Con lo cruel y triste que es esta noticia, teníamos al menos la esperanza de encontrar por lo menos los huesos, la osamenta de mi madre; eso ya sería terrible, pero sería algún cierre... Imagínate pensar que quizá ni siquiera la vamos a encontrar, pero seguiremos buscando", expresó el joven en conversación con Interferencia.

Con la frente en alto y sin miedo en sus palabras, el hijo de la dirigente apuntó contra el principal sospechoso. “Queremos hallar a los verdaderos responsables de lo que le pasó a mi madre, para nosotros, el principal sospechoso es Juan Carlos Morstadt. Con la intervención telefónica que tienen las policías está claro que ellos saben qué pasó. Las policías tienen que hacer su trabajo y deben investigarlo a fondo", sentenció.

Respecto a por qué tienen en la mira a Morstadt, Pablo detalló: “Desde 2021 se acentuó más con el conflicto por el terreno con la Conadi, él le complicó mucho la vida a mi madre: la amenazaba, le ofrecía plata. Para nosotros fue el principal problema desde entonces; por eso sospechamos de él cuando desapareció mi madre”.

“Además no hemos recibido apoyo de la Conadi. Si quisieran ayudar, tendrían que aclarar qué pasó con el negocio que hicieron. Creo que hay deudas pendientes. Morstadt le quedó debiendo plata a la Conadi por esas casi mil hectáreas, pero no han entregado un informe oficial sobre ese asunto”, explicó al citado medio.

“Mi madre fue una mujer muy fuerte. Formó su comunidad: buscó a las integrantes casa por casa. No se dejó amedrentar ni comprar por nadie. Era humilde y a la vez muy firme; nunca aceptó el dinero que le ofrecían para que abandonara el terreno”, sostuvo.

“Creo que eso debe haber molestado a quienes estaban acostumbrados a negociar ofreciendo plata por debajo, y ella no lo aceptó. Mi madre ya sentía miedo por las amenazas de Morstadt. Nos dijo: ‘Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue’. Nunca imaginamos que pasaría algo tan grave”, cerró el hijo de Julia Chuñil.