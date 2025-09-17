Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana

La masacre que vivieron los hinchas de Universidad de Chile ante Independiente en Copa Sudamericana todavía sigue dando coletazos al otro lado de la cordillera. Esto, porque la policía trasandina está haciendo su labor y ya tiene al primer detenido por los incidentes.

Según informaciones argentinas, se trata de Federico Jiménez Arguello, miembro importante de la barra del Rojo y uno de los protagonistas de la masacre contra los hinchas chilenos que estaban en el Estadio Libertadores de América.

¿Cómo fue la detención del hincha de Independiente?

Los mismos reportes argentinos señalan que “la detención se realizó en la previa del partido entre Berazategui y Muñiz. Federico Jiménez Arguello quiso entrar con la parcialidad local al Estadio Boeman Lee, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires con la ayuda del personal de tribuna segura lograron su identificación y posterior detención”.

Quizás te pueda interesar: ¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League

Este es el primer hincha de Independiente detenido por la masacre contra hinchas de la U.

El detenido ya está a disposición de la justicia y queda esperar para ver cómo se resuelve su situación después de ser acusado de lesiones graves contra la fanaticada chilena.

Así las cosas, a prácticamente un mes de lo sucedido, la policía argentina ya tiene a su primer detenido tras la masacre en el Estadio Libertadores de América. Según señalan al otro lado de la cordillera, esta sería la primera de las seis detenciones que se esperan conseguir.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.