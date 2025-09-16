¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League

Arranca la UEFA Champions League

Por: Gonzalo Zamora

Este martes se dió comienzo a una nueva versión de la UEFA Champions League, donde se busca al nuevo monarca del fútbol europeo. El último campeón del certamen fue el Paris Saint-Germain, quien derrotó al Inter de Milán por un abultado 5-0 y ahora buscará volver a quedarse con el título esta nueva temporada de fútbol.

Al igual que la última edición, la competencia de clubes más importante del mundo sigue el nuevo formato, donde la recordada y querida fase de grupos quedó en el pasado y se disputa una liga donde se enfrentan los equipos entre ellos para clasificar a la siguiente fase del campeonato en modalidad todos contra todos.

Los primeros ocho lugares al finalizar la fase de liga pasan directamente a la siguiente fase de la UEFA Champions League, mientras que desde el 9° al lugar 24° clasificarán a la instancia de play-offs para ir en la búsqueda de un lugar en la fase eliminatoria del torneo de clubes europeos, donde siempre puede aparecer alguna sospresa.

El día de hoy arrancó una nueva edición de la UEFA Champions League con la derrota por 1-3 del PSV ante el Union Saint-Gilloise; la derrota del Athletic Club por 0-2 ante el Arsenal; el empate 4-4 entre Juventus y Borrusia Dortmund; la derrota por 2-3 del Benfica ante el Qarabag FK; la victoria por 1-0 del Tottenham sobre el Villarreal y la victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Olympique de Marseille.

La acción continúa el día de mañana con los duelos del Olympiacos vs Pafos; Slavia Paraha vs Bodo/Glimt; Bayern Munich vs Chelsea; Paris Saint-Germain vs Atalanta; Ajax vs Inter de Milán y Liverpool vs Atlético de Madrid. El resto de los encuentros se jugarán este jueves con los partidos del Copenhagen vs Bayer Leverkusen; Club Brujas vs Monaco; Eintracht Frankfurt vs Galatasaray; Sporting de Lisboa vs Kairat; Newcastle vs Barcelona y Manchester City vs Napoli.

