¡Triunfó la altura! Presidente del fútbol brasileño se va con todo contra Bolivia

Este martes, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, sellando además su peor paso por unas eliminatorias en la historia, ya que finalizamos últimos en la tabla de posiciones con 11 puntos, donde se consiguieron solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Sumado a que en estos 18 partidos solo se marcaron 9 goles.

En otros resultados, Ecuador logró un histórico triunfo ante Argentina como local por 1-0; Paraguay venció como visitante a Perú por la cuenta mínima; Venezuela cayó como local en una guerra de goles ante Colombia por 3-6 y Bolivia sorprendió en el alto a Brasil para ganarles por la cuenta mínima en un polémico encuentro.

Con estos resultados, Bolivia se quedó finalmente con el cupo del repechaje sudamericano y tendrá que ir a México a disputar la posibilidad de volver a ir a una Copa del Mundo después de más de 30 años, donde en esta oportunidad le dieron dolores de cabeza a más de una selección gracias a las condiciones de altura cuando hacían de local.

Con respecto al encuentro ante Bolivia y pese a estar clasificados a la próxima cita mundialista, en Brasil no se fueron muy contentos, ya que acusaron de tremendas dificultades para poder desarrollar el encuentro, apuntando a que se preparó todo para que los bolivianos consiguiera esta histórica victoria por sobre la selección carioca.

Es aquí donde el presidente de la federación brasileña de fútbol, Samir Xaud, apuntó con todo tras esta dura derrota en el cierre de las clasificatorias. "Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue falta de juego y antifútbol. Jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanza pelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él desde afuera".