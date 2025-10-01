¿Qué partido vio? Nicolás Córdova deja positivo análisis tras derrota de Chile Sub 20 en Mundial

Chile Sub 20 cayó inapelablemente por 2-0 ante Japón e hipotecó sus chances de clasificar a los octavos de final. La Roja se vio superada por los asiáticos y poco pudo hacer para rescatar puntos, aunque Nicolás Córdova dejó un positivo análisis tras la derrota.

“El partido estuvo parejo, con alguna ocasión para ellos en las contras. Cuando quedamos abajo 1-0 fuimos súper imprecisos dentro del área. La que tiene Pancho (Rossel) normalmente las hace. Es un rival muy complejo”, comenzó diciendo el DT de La Roja Sub 20.

Nicolás Córdova no tuvo autocrítica tras la caída de Chile Sub 20

En esa misma línea, el entrenador valoró que “el equipo estuvo a la altura de competir. A ratos hicimos el juego nosotros y a ratos ellos. Pero el rival concretó. Con dos penales se hace mucho más difícil. En el segundo error, al final, nos costó mucho más. Estábamos con menos fuerza”.

Finalmente, el estratega mencionó que el duelo estuvo para cualquiera. ”El fútbol es errores puntuales y a partir de eso perdemos hoy. El partido estaba parejo. Mucho rato nos bloqueamos ambos equipos. Después de ponerse en ventaja ellos hicieron su negocio y se echaron atrás”, concluyó.

Cuando vuelve a jugar Chile Sub 20 h3

Así las cosas, el escenario es complejo para La Roja Sub 20. Ahora el DT y los jugadores nacionales deben enfocarse en derrotar a Egipto para sellar su clasificación a la próxima etapa. Este compromiso está agendado para el viernes 3 a las 20:00 horas.

