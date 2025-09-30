Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025

Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Por: Fabián Marambio

Colo Colo Femenino ha disfrutado un muy buen 2025 en el fútbol chileno y ahora busca replicarlo en la Copa Libertadores. Las albas ya están en Argentina para disputar la competencia y acá te contamos todo lo que necesitas saber en su camino por conseguir la segunda de su historia.

Las albas disputarán el Grupo C de la competencia y deberán enfrentar a duros rivales como Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo. Aunque tuvieron un sorteo complejo, el brillante desempeño que están logrando en el fútbol nacional tiene a todos en el club con la moral y la esperanza a tope.

¿Cuándo, dónde y cómo ver a Colo Colo en la Libertadores Femenina?

El debut de Colo Colo Femenino será este viernes 3 de octubre a las 16:00 horas contra Olimpia de Paraguay. Luego deberán hacer lo propio contra Sao Paulo el 6 de octubre a las 20:00 y finalizarán ante San Lorenzo tres días después en el mismo horario.

Todos estos partidos se pueden ver de manera gratuita en Pluto TV, plataforma de streaming que nuevamente transmitirá la competencia femenina más importante del continente americano.

La nómina del Cacique para la Copa Libertadores Femenina

ARQUERAS

1.- Ryann Torrero
12.- Catalina Alvarado
24.- Bernardita Hernández

DEFENSAS

26.- Dahiana Bogarín
11.- Michelle Acevedo
13.- Corina Clavijo
5.- Fabiana Yantén
15.- Anaís Cifuentes
3.- Camila Martins

VOLANTES

10.- Yanara Aedo
6.- Yastin Jiménez
25.- Anaís Álvarez
17.- Rosario Balmaceda
18.- Mary Valencia
16.- Fernanda Hidalgo
4.- Elisa Durán
8.- Yessenia López


DELANTERAS

7.- Jenny Acuña
9.- María José Urrutia
14.- Javiera Grez
20.- Isabelle Kadzban
23.- Rachel Ramírez
27.- Isidora Olave

