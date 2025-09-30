Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025

Colo Colo Femenino ha disfrutado un muy buen 2025 en el fútbol chileno y ahora busca replicarlo en la Copa Libertadores. Las albas ya están en Argentina para disputar la competencia y acá te contamos todo lo que necesitas saber en su camino por conseguir la segunda de su historia.

Las albas disputarán el Grupo C de la competencia y deberán enfrentar a duros rivales como Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo. Aunque tuvieron un sorteo complejo, el brillante desempeño que están logrando en el fútbol nacional tiene a todos en el club con la moral y la esperanza a tope.

¿Cuándo, dónde y cómo ver a Colo Colo en la Libertadores Femenina?

El debut de Colo Colo Femenino será este viernes 3 de octubre a las 16:00 horas contra Olimpia de Paraguay. Luego deberán hacer lo propio contra Sao Paulo el 6 de octubre a las 20:00 y finalizarán ante San Lorenzo tres días después en el mismo horario.

Todos estos partidos se pueden ver de manera gratuita en Pluto TV, plataforma de streaming que nuevamente transmitirá la competencia femenina más importante del continente americano.

✅️🏆 La Copa Libertadores Femenina 2025 está COMPLETA.



Con todos los campeonatos nacionales de CONMEBOL terminados, así quedó conformada la Fase de Grupos.

La nómina del Cacique para la Copa Libertadores Femenina

ARQUERAS

1.- Ryann Torrero

12.- Catalina Alvarado

24.- Bernardita Hernández

DEFENSAS

26.- Dahiana Bogarín

11.- Michelle Acevedo

13.- Corina Clavijo

5.- Fabiana Yantén

15.- Anaís Cifuentes

3.- Camila Martins

VOLANTES

10.- Yanara Aedo

6.- Yastin Jiménez

25.- Anaís Álvarez

17.- Rosario Balmaceda

18.- Mary Valencia

16.- Fernanda Hidalgo

4.- Elisa Durán

8.- Yessenia López



DELANTERAS

7.- Jenny Acuña

9.- María José Urrutia

14.- Javiera Grez

20.- Isabelle Kadzban

23.- Rachel Ramírez

27.- Isidora Olave

