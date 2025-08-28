Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males

Por: Fabián Marambio

El fútbol español ha tenido muchos problemas con las inscripciones de nuevos jugadores y, en ese sentido, Gabriel Suazo era uno de los tantos damnificados con el Sevilla, aunque todas estas complicaciones quedaron atrás.

Finalmente, el lateral izquierdo pudo ser inscrito por el equipo español y ya está completamente listo para hacer su esperado debut oficial en una de las ligas más competitivas del mundo.

Recordar que los cuadros españoles han tenido muchos problemas para equilibrar salarios y mantener un estado financiero sano, razón por la que no podían sumar nuevos jugadores en sus plantillas y el Sevilla era uno de los muchos afectados.

gabriel suazo
Gabriel Suazo está listo para debutar con el Sevilla.

Cuándo debuta Gabriel Suazo en Sevilla

Con todo esto, el canterano de Colo Colo será citado para el duelo de esta jornada contra Girona, uno de los peores equipos en este inicio de temporada en el fútbol español. Es más, es muy probable que pueda ser titular debido a que llegó como refuerzo estrella de los sevillanos.

Esta es una gran noticia para el lateral zurdo y también para el equipo, porque tuvieron un arranque complejo al sumar dos duras caídas en sus dos primeras jornadas, repitiendo el pésimo nivel mostrado durante la temporada anterior.

