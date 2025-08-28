Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico

Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Por: Fabián Marambio

Colo Colo y U de Chile se preparan para una nueva edición del Superclásico y, debido a los distintos contextos, ningún equipo quiere perder. Es por esto que Gustavo Álvarez no quiere dar ventaja y aguantará hasta último momento la inclusión de este jugador.

Se trata de Gabriel Castellón, quien se lesionó en el pasado partido ante Independiente por Copa Sudamericana y que está entre algodones para el duelo con los albos, aunque esto no sería impedimento para verlo como titular en el Estadio Monumental.

"Lo que supe yo hoy es que lo van a esperar hasta último minuto. Desde que se lesiona hasta Colo Colo son 11 días. El siguiente es en 15 días más”, expuso el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

Gabriel Castellón Superclásico
Castellón está entre algodones para el Superclásico.

Con esto, Gabriel Castellón podría ser titular a pesar de no estar en su 100% físico y arriesgarse a sufrir una lesión mayor contra Colo Colo. Aunque es probable que juegue, esto aún no está confirmado y Cristopher Toselli está atento en caso de tener que ponerse los guantes.

Las bajas de U de Chile para el Superclásico

La baja que sí tienen confirmada 100% los azules es Israel Poblete, quien se lesionó muscularmente contra Audax Italiano y aún no logra recuperarse para retornar a las canchas. Además, Matías Sepúlveda también está en duda para el Superclásico, aunque no descartado del todo.

