Lo borró a los minutos: El polémico posteo de Daniella Campos en redes sobre inundación en su casa

La modelo y periodista, Daniella Campos, compartió vía redes sociales algunos registros sobre cómo quedó su casa producto del sistema frontal. Sin embargo, su posteo no fue bien recibido por sus seguidores.

Así lo informó Canal 13, quienes compartieron las historias de Instagram de la ex Miss Chile, en las cuales mostró los estragos de las inundaciones en su hogar. En las imágenes se puede ver su patio y entrada con agua acumulada. “Mi gente nos inundamos a las 4:00 pm de ayer, pero aún faltaba lo peor, fuerza y ánimo para todos”, escribió Campos.

“Después de que se salieran los canales, ¡terrible la altura del agua en la entrada de mi casa”, añadió en otro de los clips en la red social. Por último, compartió una imagen mostrando el barro en su casa. “Así despertamos, perdimos solo cosas materiales. Nosotros estamos bien”, señaló.

Sin embargo, sus historias no tuvieron el efecto esperado, puesto que sus seguidores no dudaron en reaccionar. Le reclamaron que los daños en su hogar no son comparables a los sufridos por otras personas que perdieron todo producto de las lluvias.

“Qué vergüenza tu video para lo que están pasando las familias que perdieron todo en tu país”, “Fue solo la entrada de tu casa”, fueron algunas de las críticas que le llegaron a Daniella Campos. Ante la lluvia de comentarios, la conductora optó por borrar los registros.