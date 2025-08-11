Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."

Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Un amargo empate con sabor a derrota, nunca mejor dicho lo que le ocurrió esta tarde a Colo Colo ante Everton en Viña del Mar, pero mientras varios en el Cacique le están cayendo con todo al arbitraje y el polémico penal para los viñamarinos, Vicente Pizarro sorprendió con una potente autocrítica y un llamado de atención a sus compañeros.

"Mucha rabia. Creo que teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros. No supimos manejar la última parte del partido, pero hay que sacarse esa rabia rápido. Tenemos que responder y empezar a ganar", arrancó un cabizbajo 'Vicho' en diálogo con TNT Sports tras ser elegido como la figura del compromiso.

"Son errores. En el primer tiempo lo manejamos muy bien, en el segundo fue un poco más parejo, pero creo que errores puntuales nos hacen perder estos puntos que son claves. Hay que reponerse y seguir adelante", insistió el mediocampista de 22 años, que no quedó para nada conforme con lo mostrado en el Sausalito.

Además, reconoció que en las últimas fechas se ha visto un alza en el nivel del equipo, pero está faltando cerrar los partidos: "No nos alcanza el rendimiento. Ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar. En estos momentos no nos está alcanzando. Tenemos que dar todos un poco más para empezar a ganar".

Y para finalizar, Pizarro adelantó el diálogo que se viene en el camarín de Colo Colo: "No hay tiempo. Tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando. Hablaremos adentro y veremos esto de los errores puntuales que nos vienen pasando. Este partido en casa no se puede perder, así que levantar la cabeza y seguir adelante".

¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas