"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo

Continúan los ecos tras el polémico empate entre Colo Colo y Everton en Viña del Mar, y es que Arturo Vidal no se guardó nada contra el arbitraje de Felipe González, recriminó la nula participación del VAR en el agónico penal para los locales y acusó que el Cacique está siendo totalmente perjudicado en el Campeonato Nacional.

Así es, pese a encontrarse suspendido para este partido, el volante acompañó esta tarde a sus compañeros en el Estadio Sausalito, y en un registro compartido por 24 horas de TVN se pudo ver los airados reclamos del ex Bayern Múnich en los túneles del recinto una vez finalizado el compromiso.

"Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos", fueron los furiosos gritos del 'rey', que no conforme con ello encaró directamente a los jueces y la decisión que cambió la historia: "¿Cómo va a ser penal? ¿Pa' eso está el VAR o no? Nos han cagado todo el año, siempre la misma huea, podi' preguntar en el VAR, pa' eso tienen la huea".

Arturo Vidal puede ser citado al Tribunal de Disciplina por encarar al árbitro tras el partido contra Everton.

Pero eso no sería todo, pues en un breve mano a mano con la prensa asistente, el mediocampista de 38 años no quiso dar mayores declaraciones, pero sí dejó un potente mensaje antes de abandonar el reducto viñamarino, y es que espera que se haga eco de lo ocurrido hoy: "Díganlo ustedes, opinen. Pónganse los pantalones".

Y para finalizar, fiel a su estilo, Vidal acudió a las redes sociales y a través de una historia en su cuenta personal de Instagram compartió un video de la jugada que desató la polémica, registro acompañado de varios emoticones de enojo y un texto que refleja su sentir y probablemente el de todo Colo Colo: "Sin palabras".

