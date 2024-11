¡Atento Almirón!: Piden a gritos el refuerzo perfecto para Colo Colo en 2025

Colo Colo está ad portas de quedarse con el título del Campeonato Nacional 2024, pero la dirigencia ya tiene un ojo en los desafíos que traerá la próxima temporada y comenzó la ronda de posibles refuerzos para potenciar la plantilla alba. Ahora, propusieron al hombre perfecto para el equipo dirigido por Jorge Almirón.

Bien es sabido que una de las prioridades del cuerpo técnico colocolino es la llegada de un nuevo centrodelantero, considerando que ninguno de los actuales 'nueves' ha estado a la altura del 'popular'. Ante ello, el nombre de Rodrigo Contreras comenzó a sonar con fuerza en el Estadio Monumental de cara al 2025.

El atacante argentino, perteneciente a Deportes Antofagasta, se ha perfilado como uno de los goleadores del presente campeonato junto a Everton de Viña del Mar, campaña que lo convirtió en uno de los jugadores más atractivos para el próximo mercado de pases, y desde ya varios quieren verlo con la camiseta del Cacique.

De hecho, el periodista Danilo Díaz se deshizo en elogios para el artillero, afirmando que ya está listo para arribar a Pedrero: "Si uno lo ve del 2018 a ahora, ha tenido una evolución en el juego". "Es mucho mejor jugador ahora que en relación al 'Tucu' Contreras que llegó en 2018", expuso en Los Tenores de Radio ADN.

"Yo no lo considero un goleador, lo considero un delantero que hace goles, pero que no depende del gol, que hace jugar, que juega, que participa del juego, que es bueno en la corta, que aguanta muy bien, que en la descarga es muy bueno. Le da algo que Colo Colo hoy día no tiene en esa función: un zurdo", sentenció Díaz sobre Contreras.

