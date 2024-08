Pato Yáñez le da con todo a Carlos Palacios tras responder a las críticas: “Pregúntenle a Riquelme”

Colo Colo vivió una noche de triunfo en el Estadio Monumental al ganar por la cuenta mínima a Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. Pese a la victoria, las figuras del Cacique no evitaron los cuestionamientos por su desempeño en la cancha.

Uno de los jugadores criticados fue Carlos Palacios, quien tras el partido de anoche conversó con la prensa donde se refirió a los cuestionamientos que recibe. “Me río, veo que dicen muchas cosas, que critican, que están buscando el problema no sé por qué, ustedes son los que están con las personas que siempre lo dicen y yo me dedico a jugar, con lo que me dice el técnico, mis compañeros me dan la confianza y me hacen sentir importante dentro del equipo”, señaló.

Tras esto, aseguró que “me siento feliz y me enfoco, a veces me llegan rumores pero me río, dicen que soy lagunero y no sé qué, pero somos once jugadores dentro de la cancha y no puede pasar por mí la pelota los 90 minutos”.

Sus dichos no pararon desapercibidos por Pato Yáñez, quien anteriormente ya había sido bastante crítico con el rendimiento del jugador. “Yo no voy a entrar a discutir con él, él tiene una idea, un pensamiento, no sé si lo desarrolla bien pero no está en la Selección, no está en la Selección, ya con eso se responde solo”, dijo en Radio Agricultura.

“Esa es la respuesta y eso es lo que él tiene que meditar cuando intenta, en la manera típica del futbolista que no piensa las cosas de repente, que tira la pachotada… Está bien que lo haga, es el desahogo del jugador, es la única profesión en la que se le critica todos los días, y donde se mete gente que no tiene idea, pero que mire las convocatorias de la Selección y no está en ninguna”, añadió el ex Colo Colo.

Por último, el actual comentarista deportivo mandó a preguntarle a Juan Román Riquelme qué le ve, debido al interés que tiene Boca Juniors en Carlos Palacios. “Él dice ‘qué me ven, pregúntenle a Riquelme’, bueno, pregúntenle a Riquelme por qué no está en la Selección”, expresó.