Para salir del mal momento: El potente equipo brasileño que quiere fichar a Felipe Loyola

Felipe Loyola ha sido uno de los mejores equipos de Independiente y del fútbol argentino desde que selló su arribo a la liga, aunque ahora último ha sufrido un fuerte bajón en su rendimiento. Es por eso que un potente equipo brasileño quiere contratar sus servicios para ayudarlo a retomar su mejor versión.

Según informaron en DSports Argentina, el Santos de Neymar está fuertemente interesado en quedarse con el volante chileno después de fracasar en el intento por quedarse con Santiago González, jugador de 22 años que se desempeña en Tigre.

De momento no hay nada concreto y todo se evaluará formalmente una vez que finalicen las competencias argentinas a final de año. Ahí, la dirigencia de Independiente recién se sentará a negociar por Loyola, pero han sido claros al exigir 10 millones de dólares por su pase.

Santos de Brasil busca a Felipe Loyola.

Los números de Felipe Loyola en Independiente

Aunque su nivel ha ido decreciendo en esta temporada, a Felipe Loyola no le faltan interesados y ahora es el Santos de Brasil quien puso sus ojos en él. El equipo de Neymar quiere salir de la crisis y lo busca hacer con la llegada de una de las estrellas chilenas del momento.

Destacar que, desde su arribo en 2024, Felipe Loyola ha disputado un total de 53 partidos con los de Avellaneda, anotando nueve goles y repartiendo seis asistencias. Estos números le han permitido al chileno alzarse como una de las figuras más importantes del equipo y de los más queridos por los hinchas.

