"Hemos hecho más que otros": Pablo Milad saca las garras y descarta renunciar a la ANFP

En medio de la crisis que vive el fútbol chileno, tanto a nivel de selecciones como en el correcto funcionamiento de los torneos locales, Pablo Milad se negó a dejar la presidencia de la ANFP, pues acusa que sus antecesores en el cargo tuvieron más suerte y que aún así lo ha hecho de gran manera.

"Soy el primero en asumir las responsabilidades, pero pienso: ¿En qué participó (Sergio) Jadue en la formación de la Generación Dorada? Le tocó. A Arturo (Salah) le tocó, a Harold (Mayne-Nicholls) también le tocó una buena generación, o de otro modo Bielsa no habría venido", arrancó en diálogo con El Mercurio.

En esa línea, el mandamás del balompié nacional fue enfático en que ni siquiera piensa en renunciar, pues, a su juicio, sería perjudicial para el siguiente proceso, al cual pretende otorgar una estructura firme: "Yo no pienso solamente en mí, sino en lo que viene para el fútbol chileno. Quiero dejar cimientos".

"Los dineros que entran por la selección han sido mermados por varios factores y principalmente porque los resultados no han acompañado: no hemos clasificado a los últimos dos mundiales. Pero la ANFP no se ha empobrecido y con menos dineros hemos hecho más cosas que otros presidentes", destacó orgulloso.

"¿Cuántos juegan en las ligas importantes de Europa ahora y cuántos lo hacían en 2016? No es un problema de una dirigencia u otra, es de la proyección de los jugadores", disparó Milad, para finalmente descartar que su ciclo sea un fracaso: "Tenemos una crisis futbolística, pero no hablaría de una crisis global".

