"Soy importante": La advertencia de Carlos Palacios a Ricardo Gareca por dejarlo fuera de La Roja

Luego de no ser considerado en la Selección Chilena en la fatídica doble fecha FIFA de marzo, Carlos Palacios rompió el silencio sobre su situación en el combinado nacional, y es que no está conforme con la decisión del técnico Ricardo Gareca, a quien le dejó una clara advertencia por su presente en Boca Juniors.

En diálogo con Megadeportes, el volante de 24 años por fin habló de su presunta marginación, y es que incluso él considera que no volvió a ser convocado por aquel mediático episodio en el que abandonó La Roja por asuntos personales: "Por el tema de lo que ocurrió la otra vez, el problema, puede pasar por ahí".

Tras ello, la figura del último campeonato nacional de Colo Colo no ocultó su frustración por no haber sido parte de los cruciales encuentros frente a Paraguay y Ecuador: "Me dolió, porque quizás tenía la esperanza de estar ya que juego en uno de los mejores equipos del mundo, de los más importantes".

Bajo esa misma línea, la 'Joya' le envió un contundente recado a Gareca, pues siente que su campaña en el fútbol argentino, donde se ha perfilado como una de las figuras de Boca, ameritaba un llamado a la selección: "Es de los que mueve más gente, que tiene más presión, y por todo lo que soy, soy importante".

Y ya en el cierre, Carlos Palacios se mostró confiado de poder revertir la situación y próximamente volver con todo a la Selección Chilena: "Quizás era mi revancha. No se dio y me quedo tranquilo, porque sé que en algún momento se van a dar las cosas si sigo así, trabajando bien. Las cosas se van dando".

