¿Habrá que escucharlo? Pablo Milad postula a su reemplazante como presidente de la ANFP

Pablo Milad postula a su sucesor en la ANFP.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes
Vecino cuenta como reaccionó Nabila Rifo a liberación de agresor

“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor
Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense
Mañana se jugarán las semifinales del Master 1000 de Shangai.

¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai
Revelan por qué se produjo el accidente de Sebastián Piñera

IMPACTO ¿Cuál fue la causa tras el accidente del expresidente Sebastián Piñera?
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Están atentos a La Roja: en Betis se refieren a la posibilidad de perder a Manuel Pallegrini
Fabián Hormazábal renueva con la U.

Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U
Marcelo Barticciotto estalla en furia.

VIDEO: Marcelo Barticciotto estalla en furia por no nominación de su hijo a La Roja
La formación de La Roja para jugar con Perú.

Solo con una duda: Sebastián Miranda define la formación de La Roja para jugar con Perú

Pablo Milad ha tenido un paso para el olvido por la ANFP y ha sumergido al fútbol chileno en una crisis sin precedentes. Ahora, el mandamás se prepara para abandonar su cargo en Quilín, pero no sin antes de tomarse el tiempo para postular a su reemplazante ideal.

En una larga entrevista con The Clinic, y para alegría de todos sus detractores, el curicano afirmó que "yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas. Es por eso que después se tomó su espacio y reveló el que para él es el nombre ideal para suplirlo.

"Jorge (Yunge) tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto", lanzó Milad pensando en el futuro de la ANFP y el fútbol chileno.

Quizás te pueda interesar: Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U

Pablo Milad postula a su candidato para asumir en la ANFP.
Pablo Milad postula a Jorge Yunge para la presidencia de la ANFP.

Para muchos, Yunge es el verdadero hombre de poder en Quilín, dejando a Milad solo como la cara visible. Actualmente es el secretario general de la ANFP, pero al parecer pronto podría postularse para asumir un cargo que refleje su real importancia en los escritorios.

Así las cosas, el "Miladnismo" podría continuar en Quilín en caso de que Yunge se postule y los clubes voten por él en las próximas elecciones. De momento esto solo es la opinión personal de Milad, pero quién sabe si, para tristeza algunos, el panorama sigue igual.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes
Vecino cuenta como reaccionó Nabila Rifo a liberación de agresor

“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor
Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense
Mañana se jugarán las semifinales del Master 1000 de Shangai.

¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai
Revelan por qué se produjo el accidente de Sebastián Piñera

IMPACTO ¿Cuál fue la causa tras el accidente del expresidente Sebastián Piñera?
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Están atentos a La Roja: en Betis se refieren a la posibilidad de perder a Manuel Pallegrini
Fabián Hormazábal renueva con la U.

Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U
Marcelo Barticciotto estalla en furia.

VIDEO: Marcelo Barticciotto estalla en furia por no nominación de su hijo a La Roja
La formación de La Roja para jugar con Perú.

Solo con una duda: Sebastián Miranda define la formación de La Roja para jugar con Perú
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Por la gloria: Colo Colo ya conoce a su próximo rival en la Copa Libertadores Femenina
Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional
Pastor Soto y su propuesta afuera del Congreso

¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia
Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¡Una gran oportunidad! Figuras de La Roja sub-20 se suman a la selección adulta
Evelyn Matthei sinceró su preocupación sobre posible presidencia de Kast

“Me da miedo que pueda correr mucho los límites”: Matthei sinceró su preocupación frente a posible elección de Kast
Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales