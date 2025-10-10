¿Habrá que escucharlo? Pablo Milad postula a su reemplazante como presidente de la ANFP

Pablo Milad ha tenido un paso para el olvido por la ANFP y ha sumergido al fútbol chileno en una crisis sin precedentes. Ahora, el mandamás se prepara para abandonar su cargo en Quilín, pero no sin antes de tomarse el tiempo para postular a su reemplazante ideal.

En una larga entrevista con The Clinic, y para alegría de todos sus detractores, el curicano afirmó que "yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas. Es por eso que después se tomó su espacio y reveló el que para él es el nombre ideal para suplirlo.

"Jorge (Yunge) tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto", lanzó Milad pensando en el futuro de la ANFP y el fútbol chileno.

Pablo Milad postula a Jorge Yunge para la presidencia de la ANFP.

Para muchos, Yunge es el verdadero hombre de poder en Quilín, dejando a Milad solo como la cara visible. Actualmente es el secretario general de la ANFP, pero al parecer pronto podría postularse para asumir un cargo que refleje su real importancia en los escritorios.

Así las cosas, el "Miladnismo" podría continuar en Quilín en caso de que Yunge se postule y los clubes voten por él en las próximas elecciones. De momento esto solo es la opinión personal de Milad, pero quién sabe si, para tristeza algunos, el panorama sigue igual.

