Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U

Fabián Hormazábal renueva con la U.

Por: Fabián Marambio

Desde su llegada a Universidad de Chile Fabián Hormazábal ha tenido un alza que hoy lo tiene como una de las figuras del club. Es por eso mismo que el lateral derecho se ganó su renovación de contrato, aunque lo hizo con una importante cláusula pensando en su futuro profesional.

El lateral derecho terminaba su vínculo con los azules a finales de este 2025, pero la dirigencia agilizó las gestiones para mantenerlo durante toda la próxima temporada. Sin embargo, lo hizo con un acuerdo para facilitar su salida ante el interés de cualquier club extranjero.

La cláusula "secreta" en la renovación de Fabián Hormazábal

Según informó EnCancha, el jugador y la dirigencia estudiantil sellaron un acuerdo de palabra que estipula aceptar cualquier oferta que llegue por el jugador, siempre y cuando sea conveniente tanto para el lateral derecho como para el club universitario.

Fabián Hormazábal renueva con la U.
Hormazábal renueva con la U incluyendo una importante cláusula.

El defensor de 29 años tiene la esperanza intacta de jugar en el extranjero y aprovechar el buen presente que atraviesa, por lo mismo no dejó pasar la oportunidad de incluir este acuerdo de palabra en caso de que clubes de Argentina, México e incluso Brasil vuelvan a reactivar el interés por sus servicios.

Desde la dirigencia azul esperan recibir al menos 2 millones de dólares por el lateral derecho, pues solo poseen el 50% de su ficha. Es decir, la mitad de lo que reciban será para las arcas del club, mientras que la otra parte será para el futbolista y su representante.

