El sorpresivo cambio que prepara Ortiz en Colo Colo para enfrentar a Huachipato: ¡Un titular a la banca!

Este lunes, Colo Colo recibe a Huachipato en un encuentro donde buscará mantenerse firme como líder en solitario de la Liga de Primera, por lo que el entrenador Fernando Ortiz no dejará absolutamente nada al azar e incluso prepara un llamativo cambio en su esquema, donde enviaría al banco a un titular fijo del equipo.

Así es, mañana desde las 20:30 horas, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental con un aforo autorizado de 42 mil espectadores contra los 'acereros', marco de público perfecto para intentar quedarse con la victoria y alcanzar los 15 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo.

En dicho contexto, el cuerpo técnico liderado por el 'Tano' ya tendría definida su formación para este compromiso, y si bien la estructura parece ser la misma que viene mostrando en los últimos partidos, la gran novedad estaría en el mediocampo, donde pese a tener a disposición a Claudio Aquino, le dará el puesto a otro jugador.

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¿El elegido para tomar su lugar? El atacante Lautaro Pastrán, quien precisamente reemplazó a Aquino contra Audax Italiano debido a su lesión sufrida en el Superclásico ante Universidad de Chile, pero no deja de llamar la atención considerando que el ex Vélez Sarsfield ya está disponible para el DT del Cacique.

Claudio Aquino sería reemplazado por Lautaro Pastrán ante Huachipato.

Los números de Lautaro Pastrán en Colo Colo

Si repasamos lo que ha sido la estadía de Lautaro Pastrán en Colo Colo, el argentino-chileno apareció por primera vez en la Noche Alba Solidaria ante Unión Española, y en cuanto a partidos oficiales, el ofensivo ya suma tres encuentros con la camiseta alba: contra O'Higgins, la U y Audax Italiano, aportando una asistencia en el triunfo sobre los itálicos.

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