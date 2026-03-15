¡A pedido de Garnero!: Histórico de La Roja se acerca a la UC como refuerzo de emergencia

Malas noticias en Universidad Católica, y es que se confirmó que Tomás Asta-Buruaga estará de baja por seis meses tras sufrir una grave lesión, y luego de que el entrenador Daniel Garnero pidiera a la dirigencia traer un refuerzo de emergencia, un histórico de la Selección Chilena podría ser la solución de la UC.

Así es, ya es un hecho que el defensor se perderá gran parte de la temporada 2026, y si bien el mercado ya se encuentra cerrado, las bases de la Liga de Primera permiten que la 'Franja' incorpore un nuevo jugador a sus filas debido al imprevisto, siempre y cuando lo hagan dentro de un plazo de 15 días.

De hecho, en diálogo con los medios de comunicación, el adiestrador cruzado fue enfático en que al menos él sí quiere hacer efectiva esta medida extraordinaria: "Lo vamos a charlar y vamos a ver si podemos suplir la falta de un jugador como Tomy. Lo hablaremos durante la semana y buscaremos la mejor solución".

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El bicampeón de América que podría llegar a la UC

En dicho contexto, según los trascendidos, ya se comienza a escuchar un nombre en el Claro Arena, y es el de nada más y nada menos que Mauricio Isla, y considerando que a sus 37 años se encuentra sin equipo tras abandonar Colo Colo, un regreso a Universidad Católica no suena nada descabellado.

Mauricio Isla jugó en Universidad Católica entre 2022 y 2023.

Cabe mencionar que además de la baja de Tomás Asta-Buruaga, en la UC no estarían del todo conformes con el rendimiento de Bernardo Cerezo, por lo que lo más probable es que finalmente sí sumen un refuerzo de emergencia en esa zona de la cancha, perfil que calza a la perfección con un histórico como el 'huaso'.

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