¡3.700 familias serían beneficiadas! Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio

Faltando solo dos días para que se cumpla el plazo del tribunal para desalojar la megatoma de San Antonio, el Gobierno anunció este martes que tiene un plan: expropiar 100 hectáreas para la construcción de un proyecto habitacional para 3.700 familias.

Durante una conferencia en La Moneda, el ministro Carlos Montes dijo que el Gobierno tomó esta decisión porque la situación es “muy compleja” y que "una solución concreta y viable a través de las herramientas que entrega la Constitución".

La autoridad agregó que el campamento, ubicado en el Cerro Centinela, "no es una toma cualquiera, se inició hace 6 años en el gobierno anterior y en muy poco llegó a cubrir 215 hectáreas con 10 mil personas. Estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de 3 mil niños".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En este contexto, el secretario de Estado señaló que la magnitud de la situación no tiene precedentes en el país y que ejecutar un desalojo de estas características sin un plan integral podría provocar una "grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas".

"Chile sencillamente no tiene la capacidad de albergar simultáneamente a 10 mil personas. Por eso, como Gobierno hemos buscado durante meses una solución entre los dueños del terreno y los pobladores", señaló Montes.

Según el ministro, se levantó una comisión técnica y se ayudó a las familias a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraran los terrenos. Al final, se constituyeron 40 cooperativas que comprenden 3.700 familias.

No obstante, las conversaciones con los dueños del terreno no llegaron a buen puerto. En ese marco, Montes afirmó que no se logró llegar a un acuerdo "debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación".

El proyecto habitacional

"Llegado este punto hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las 40 cooperativas constituidas, que sea una solución definitiva e integral para esos abuelos, padres, madres y miles de niños", señaló.

Respecto al proyecto, explicó que ocupará menos de la mitad de la actual megatoma de San Antonio. "El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad", señaló.

La autoridad precisó que se emplearán todas las facultades que otorga el Estado de Derecho para implementar la medida, lo que contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas involucradas.

"La expropiación es una herramienta que ha ocupado este Gobierno, el anterior y todos los gobiernos. Hay un marco legal específico para las expropiaciones, permanentemente el ministerio de la vivienda lo hace", justificó Montes.

"Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo por el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional", concluyó.