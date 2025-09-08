En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz

Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

Por: Fabián Marambio

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo con sus objetivos claves; levantar el nivel del plantel para comenzar a ganar y meterse en puestos de copas internacionales. El primero de estos objetivos parece ir a la perfección ya que hay muchos jugadores que están mostrando una mejor cara con el nuevo DT.

Ahora, el jugador que estaría sumando importantes bonos es Cristián Riquelme, lateral izquierdo que llegó la temporada pasada pero que nunca pudo convencer a Jorge Almirón. Ahora, según reveló EnCancha, el panorama es distinto y Fernando Ortiz está bastante contento con lo que ha visto.

"Tiene un correcto ida y vuelta. Es desequilibrante en el ataque y cumple en faceta defensiva", señalaron desde el Estadio Monumental. Todo esto llega en un momento clave debido a que Erick Wiemberg no ha mostrado su mejor versión durante este 2025, razón por la que podría perder pronto la titularidad.

Cristián Riquelme suma bonos en colo colo.
Riquelme podría tener su gran chance en el Cacique.

La lucha por el lateral izquierdo de Colo Colo

La posición de lateral izquierdo ha sido un verdadero dolor de cabeza para los albos en esta temporada 2025, es por esto que tanto Riquelme como Wiemberg e incluso Daniel Gutiérrez trabajan para intentar adueñarse del puesto.

De todos modos aún queda esperar por el dibujo táctico que utilizará Fernando Ortiz, pues si utiliza una línea de tres con carrileros fácilmente Wiemberg y Riquelme podrían coincidir al mismo tiempo en el once estelar.

