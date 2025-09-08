Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Juan Ortelli

“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
María Elcira Contreras

Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open

La Roja se despide de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y buscará hacerlo con una mejor cara sumando una victoria en este Chile vs Uruguay. El equipo comandado por Nicolás Córdova tendrá su despedida en el Estadio Nacional en un partido que solo es por compromiso al estar totalmente eliminado de la competencia.

¿Dónde ver el Chile vs Uruguay por Eliminatorias?

El partido de Chile vs Uruguay está pactado para este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, y se podrá apreciar por las pantallas de Chilevisión. Después de que el duelo ante Brasil se transmitiera en Mega, la Selección vuelve a la que ha sido su casa durante los últimos años para despedir las Eliminatorias.

Lamentablemente, en esta ocasión es muy probable que la cantidad de hinchas que lo vean por TV aumente por dos razones. Primero, por el castigo de Conmebol de reducir en un 50% el aforo del estadio, y en segundo lugar, el alto valor de las entradas que han alejado a los fanáticos durante los últimos procesos clasificatorios.

Quizás te pueda interesar: Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay

Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.
El partido de La Roja vs Uruguay tendrá transmisión de Chilevisión.

El pésimo antirécord que puede romper La Roja

Actualmente La Roja es colista absoluto de las Eliminatorias, y si todo termina así sumaría el segundo proceso mundialista siendo el peor país sudamericano, repitiendo lo logrado rumbo a Corea Japón 2002.

Solo Venezuela ha terminado última en más de unas Eliminatorias, lista a la que se podría unir Chile si no consigue derrotar a Uruguay en el Estadio Nacional. Todo esto son meros datos anecdóticos, pero que reflejan el pésimo nivel mostrado por la Selección durante todo el proceso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Juan Ortelli

“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
María Elcira Contreras

Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open
Felipe Loyola podría dejar Independiente.

¿Por la polémica con U de Chile? Felipe Loyola ficharía en este gigante europeo para dejar Independiente
UDI

Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones
Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía
La romería 2025 al Cementerio General en Santiago

Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago
Semifinales Copa Chile

Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Carlos Alcaraz lidera ranking ATP.

¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo
Cobresal le da una mano a Coquimbo Unido

¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca
Max Verstappen derroca a McLaren en Italia

¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren
Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende
La Roja pierde una figura ante Uruguay

"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay