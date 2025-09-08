Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026

La Roja se despide de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y buscará hacerlo con una mejor cara sumando una victoria en este Chile vs Uruguay. El equipo comandado por Nicolás Córdova tendrá su despedida en el Estadio Nacional en un partido que solo es por compromiso al estar totalmente eliminado de la competencia.

¿Dónde ver el Chile vs Uruguay por Eliminatorias?

El partido de Chile vs Uruguay está pactado para este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, y se podrá apreciar por las pantallas de Chilevisión. Después de que el duelo ante Brasil se transmitiera en Mega, la Selección vuelve a la que ha sido su casa durante los últimos años para despedir las Eliminatorias.

Lamentablemente, en esta ocasión es muy probable que la cantidad de hinchas que lo vean por TV aumente por dos razones. Primero, por el castigo de Conmebol de reducir en un 50% el aforo del estadio, y en segundo lugar, el alto valor de las entradas que han alejado a los fanáticos durante los últimos procesos clasificatorios.

El partido de La Roja vs Uruguay tendrá transmisión de Chilevisión.

El pésimo antirécord que puede romper La Roja

Actualmente La Roja es colista absoluto de las Eliminatorias, y si todo termina así sumaría el segundo proceso mundialista siendo el peor país sudamericano, repitiendo lo logrado rumbo a Corea Japón 2002.

Solo Venezuela ha terminado última en más de unas Eliminatorias, lista a la que se podría unir Chile si no consigue derrotar a Uruguay en el Estadio Nacional. Todo esto son meros datos anecdóticos, pero que reflejan el pésimo nivel mostrado por la Selección durante todo el proceso.

