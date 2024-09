Polémica entre matinales: notero de CHV se disculpa en vivo para evitar problema con Tu Día

Una confusa situación se vivió durante esta mañana entre los matinales Contigo en la Mañana y Tu Día. En concreto, el notero de CHV Tomás Cancino interrumpió el despacho de una colega de Canal 13, Delfina Gómez, justo cuando esta entrevista a un Carabinero en vivo para el programa conducido por Priscilla Vargas.

En el despacho los periodistas hablaban acerca de un control vehicular que se estaba realizando en el Aeropuerto de Santiago en donde se había efectuado la detención de una persona por portar un arma de fuego. El incómodo momento fue percatado por los coautores de ambos canales y el notero de CHV terminó pidiendo disculpas.

¿Qué ocurrió exactamente ente los moteros de los matinales?

“Qué peligrosa esa situación. Sobre todo porque hay una razón por la que las personas están circulando con un arma, alguna intención hay detrás" comentó Vargas, fue en eso que la reportera Gómez contó que lamentablemente un colega de otro canal le había "quitado" al entrevistado por lo que iba a tener que esperar para saber más información.

“Sí, lo que pasa es que se metió otro canal a hablar con él, para conversar de otro tema, justo cuando nosotros estábamos preguntándole en este momento. ¿Teniente? Sí, vamos a esperar que termine... mientras tanto, si podemos analizar, porque se metió justo a la mitad del despacho” lamentó la notera en vivo.

Sin embargo, Cancino no tardó en darse cuenta de su impertinencia. “Disculpen, yo sin querer me metí en la conversación con la colega, la interrumpí, no me di cuenta que estaban conversando, les pido mil disculpas” señaló. Estas disculpas fueron aplaudidas por la periodista Monserrat Álvarez quien se dio cuenta de todo desde el estudio.

“Muy bien, Tomás, hay que reconocer los errores y hay que ser siempre respetuoso del trabajo de los colegas. Así que se aprecia su delicadeza” comentó sobre el momento y evitándose así un conflicto entre los noteros de ambos canales. Finalmente, ambos profesionales pudieron entregar bien la información para sus canales de televisión.

