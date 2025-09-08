“No convivo con esa mier…”: Diputada ninguneó a Neme en pantalla y él le respondió con todo

José Antonio Neme

Por: Catalina Martínez

El debate por el uso de pistolas taser mantiene enfrentados a José Antonio Neme y a la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes. La parlamentaria contestó con dureza a las críticas del animador, quien no tardó en responderle.

La controversia se originó hace poco más de una semana, cuando Neme estalló en plena emisión del matinal Mucho Gusto (Mega) al enterarse de que la diputada Fríes había solicitado, mediante un oficio, antecedentes al Gobierno sobre la adquisición de pistolas taser.

Señora, déntrese, se lo digo con todo el respeto al mundo. Está absolutamente fuera de este planeta. No tiene ni un sentido que usted oficie. Ocupe sus oficios para cosas más importantes”, disparó el comunicador, quien aboga por la pronta autorización de dicha herramienta para el uso de Carabineros o guardias municipales.

Diputada le devolvió el dardo 

Durante una entrevista con CNN Chile, la diputada Fríes aprovechó de responder a la ofensiva del periodista. “El señor Neme no sabía dónde estaba parado. Lo que digo es: entiendo perfectamente que entre un arma letal y una luma tiene que haber algo intermedio, justamente para no tener que usar el arma letal (...) Pero las taser son nuevas para Carabineros y por eso tienen que prepararse para usarlas y lo que yo hice fue oficiar para tener esa información”, lanzó. 

Que un periodista de un canal encuentre que oficiar es entorpecer, es no entender la labor de una parlamentaria. Y a mí eso me parece más preocupante que el solo hecho de oficiar”, sentenció. 

Así contestó Neme

Ni corto ni perezoso, José Antonio Neme cargó con todo contra la exdirectora del INDH. Lo hizo a propósito de un ataque de ciudadanos ecuatorianos a guardias municipales en un edificio de Estación Central. “Las pistolas taser podrían haber servido en este caso. Podrían haber inmovilizado a ese ecuatoriano en dos minutos y terminamos con esta historia”, afirmó.

“La diputada Fríes el otro día me mandó un recado en CNN, donde dijo que yo no tenía idea de dónde estaba parado... ¡Por supuesto que no tengo idea dónde estoy parado! Porque no convivo con esa mierda, así que no quiero saber tampoco“, descargó el periodista. 

Neme cerró su respuesta a Fríes con un ácido desafío. “Así que yo la invito a usted y a la gente que piensa como usted, que vayan a convivir ahí a ese piso de Estación Central, que se arrienden un departamento ahí poh, en vez de estar cómodamente sentada en la cámara baja”, sentenció. 

