Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini: "Un hombre de fútbol"

Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini

Por: Kevin Vejar

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Luego de un paupérrimo arranque de temporada, Universidad de Chile decidió poner fin a su vínculo con Francisco Meneghini, y mientras los fanáticos se llenan de incertidumbre por conocer quién dirigirá al equipo este 2026, fue Nicolás Peric quien le indicó a Azul Azul su candidato favorito para asumir el cargo.

Aprovechando su espacio en el programa Hay Zoom de TVN, el excéntrico exguardameta abordó la nueva problemática en el Centro Deportivo Azul tras una fallida y cuestionada apuesta por el 'Paqui': "La dirigencia tiene tan poco margen para poder equivocarse ahora, que van a tener que tomarse el tiempo".

Bajo la misma línea, el 'Loco' se sumó al debate y perfiló a Martín Lasarte como el hombre indicado, pues a su juicio, el estratega tiene lo necesario para alinear un plantel que perdió el rumbo: "A mí me gusta Lasarte, es un hombre muy de fútbol, te puede encaminar un equipo, más allá de lo futbolístico, en lo no verbal, está ahí".

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Martín Lasarte fue campeón del Torneo de Apertura 2014 con la U.

"Es capaz de pegarte un palmetazo en la espaldita y vamos para adelante, es un motivador también, un tipo que te dice las cosas a la cara, yo creo que es un muy buen nombre para el momento de la U", profundizó el otrora golero, que quiere ver un nuevo ciclo de 'Machete' con el buzo azul tras el adiós de Meneghini.

¿Quién dirigirá a la U contra Coquimbo Unido?

Más allá de si Universidad de Chile se plantea realmente hacerse una vez más con los servicios de Lasarte, lo único cierto es que el club ya definió quién dirigirá al equipo frente a Coquimbo Unido este sábado: Jhon Valladares, quien de forma interina hará dupla técnica con Manuel Iturra mientras la U busca nuevo entrenador.

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