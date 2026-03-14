¡Locura total!: Revelan que Darío Osorio ya tiene próximo destino en Europa

Revelan que Darío Osorio ya tiene próximo destino en Europa

Por: Kevin Vejar

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En medio de una exitosa aventura junto al FC Midtjylland en Dinamarca, ya es prácticamente un hecho que Darío Osorio dará el gran salto en el próximo mercado de fichajes, y cuando algunos gigantes europeos pusieron la mira en el chileno, salió a la luz el que sería su más probable destino en el 'Viejo Continente'.

Fue el portal inglés TeamTALK el que abordó la situación del formado en las inferiores de Universidad de Chile, asegurando que los rumores eran ciertos, pues el atacante está en la órbita de la élite: "Arsenal, Liverpool y Bayern Múnich han confirmado su interés en la estrella del FC Midtjylland, Darío Osorio".

Pero eso no es todo, pues el citado sitio profundizó en el panorama del futbolista de 22 años e incluso destapó cuál sería la liga donde competirá en tan solo unos meses, previo a recalar en alguno de los elencos mencionados anteriormente: "Pero lo más probable es que se una a un club de la parte baja de la Premier League".

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¿A qué club llegaría Darío Osorio en Europa?

"Como el West Ham United o el Fulham, según hemos podido saber", publicaron sin titubeos, destacando que el ofensivo entró de lleno en diferentes carpetas británicas: "Varios clubes de la Premier League que se encuentran en la parte baja de la tabla están mostrando un interés mucho más tangible".

"Por ahora, un traspaso a un club como el West Ham, el Fulham o el Bournemouth parece la opción más plausible para el futuro de su carrera", insistieron, por lo que de no haber sorpresas, Darío Osorio estaría viviendo su última temporada en las filas del Midtjylland para luego llegar a la, para muchos, mejor liga de Europa.

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