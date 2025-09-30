No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena
Por: Fabián Marambio
Nicolás Jarry (111°) volvió a la acción después de ausentarse de la Copa Davis con Chile y lo hizo sumando un nuevo golpe, esta vez en el Challenger de Villena. El nacional no tuvo un buen cometido y terminó perdiendo en primera ronda ante el alemán Tom Gentzsch (286°).
En poco más de dos horas de partido, el "Príncipe" no pudo quedarse con ninguna de las 10 chances que tuvo de quebrarle el saque al rival y acabó perdiendo en parciales de 6-7 (4) y 3-6. Con esta derrota, el nieto de Jaime Fillol suma cinco torneos seguidos sin conseguir ganar un partido.
La última victoria de Nicolás Jarry fue en Wimbledon el pasado 4 de julio, cuando derrotó sin problemas a Joao Fonseca en la tercera ronda del césped inglés. A partir de ahí, lamentablemente solo cosechó fracasos sumando seis derrotas seguidas.
El próximo desafío que espera por Nicolás Jarry
Después de esta dura caída, el chileno se deberá preparar para enfrentar una competencia más compleja: el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. Esta competencia comienza el próximo 13 de octubre y el chileno aún no conoce a quien será su rival.
Así las cosas, el tenista nacional deberá dejar atrás este tropiezo para repuntar su nivel y comenzar retomar su mejor tenis, aquel que deslumbró a todos en el circuito y que lo llegó a tener en el top 20 del ranking ATP.
