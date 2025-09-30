No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena

Nicolás Jarry sufre nuevo fuerte revés.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría
Revelan carta de mujer acusada de doble parricidio

¿Confesión o explicación? Revelan contenido de extensa carta de mujer acusada de doble parricidio
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025
U de Chile deja petición a la UC.

Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza

Se juega esta semana: Colo Colo confirma amistoso de última hora ante club de Primera División
Pedro Carcuro avisa que Manuel Pellegrini podría llegar a Chile.

"No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja

Nicolás Jarry (111°) volvió a la acción después de ausentarse de la Copa Davis con Chile y lo hizo sumando un nuevo golpe, esta vez en el Challenger de Villena. El nacional no tuvo un buen cometido y terminó perdiendo en primera ronda ante el alemán Tom Gentzsch (286°).

En poco más de dos horas de partido, el "Príncipe" no pudo quedarse con ninguna de las 10 chances que tuvo de quebrarle el saque al rival y acabó perdiendo en parciales de 6-7 (4) y 3-6. Con esta derrota, el nieto de Jaime Fillol suma cinco torneos seguidos sin conseguir ganar un partido.

La última victoria de Nicolás Jarry fue en Wimbledon el pasado 4 de julio, cuando derrotó sin problemas a Joao Fonseca en la tercera ronda del césped inglés. A partir de ahí, lamentablemente solo cosechó fracasos sumando seis derrotas seguidas.

Quizás te pueda interesar: Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza

El próximo desafío que espera por Nicolás Jarry

Después de esta dura caída, el chileno se deberá preparar para enfrentar una competencia más compleja: el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. Esta competencia comienza el próximo 13 de octubre y el chileno aún no conoce a quien será su rival.

Así las cosas, el tenista nacional deberá dejar atrás este tropiezo para repuntar su nivel y comenzar retomar su mejor tenis, aquel que deslumbró a todos en el circuito y que lo llegó a tener en el top 20 del ranking ATP.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría
Revelan carta de mujer acusada de doble parricidio

¿Confesión o explicación? Revelan contenido de extensa carta de mujer acusada de doble parricidio
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025
U de Chile deja petición a la UC.

Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza

Se juega esta semana: Colo Colo confirma amistoso de última hora ante club de Primera División
Pedro Carcuro avisa que Manuel Pellegrini podría llegar a Chile.

"No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja
Jorge Valdivia podría volver a prisión.

Con video de evidencia: Jorge Valdivia recibe nueva denuncia y podría volver a la cárcel
¿Habrá cementerios para mascotas en Chile? Ley sigue estancada en el Congreso

¿Tendré un cementerio para mi mascota? El proyecto de ley que continúa estancado en el Congreso
Dos amigos condenados por abuso sexual contra niña de 12 años

Escalofriante caso: Condenan a hombre y su amigo por abuso sexual conjunto contra sobrina
niño con discapacidad visual hizo denuncia en redes sociales

“Colaboren con la discapacidad”: Un niño, una denuncia viral y un mensaje que conmueve
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Los escogidos! La Roja entregó la esperada nómina para la fecha FIFA de Octubre
Encuesta Cadem revela quien se encuentra a la cabeza en los sondeos

¿Quién lidera y quien acecha? Encuesta Cadem perfila nuevo escenario político en la carrera presidencial
Sigue la acción en el Mundial sub-20.

¡Sigue la acción! Los impactantes duelos de esta jornada en el Mundial Sub-20 en Chile
Universidad de Chiel empató ante Deportes La Serena.

¡Tomarán cartas en el asunto! Universidad de Chile prepara importante apelación por su último duelo
Quilpué

“Estábamos pidiendo un poquito de respeto”: Vecinos de toma en Quilpué acusan falta de diálogo en desalojo masivo
Los Cóndores lograron su segudna clasificación consecutiva al Mundial.

¡Siguen haciendo historia! Los Cóndores dan un enorme salto en el ranking mundial