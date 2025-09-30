No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena

Nicolás Jarry (111°) volvió a la acción después de ausentarse de la Copa Davis con Chile y lo hizo sumando un nuevo golpe, esta vez en el Challenger de Villena. El nacional no tuvo un buen cometido y terminó perdiendo en primera ronda ante el alemán Tom Gentzsch (286°).

En poco más de dos horas de partido, el "Príncipe" no pudo quedarse con ninguna de las 10 chances que tuvo de quebrarle el saque al rival y acabó perdiendo en parciales de 6-7 (4) y 3-6. Con esta derrota, el nieto de Jaime Fillol suma cinco torneos seguidos sin conseguir ganar un partido.

La última victoria de Nicolás Jarry fue en Wimbledon el pasado 4 de julio, cuando derrotó sin problemas a Joao Fonseca en la tercera ronda del césped inglés. A partir de ahí, lamentablemente solo cosechó fracasos sumando seis derrotas seguidas.

Triunfo destacado del alemán Tom Gentzsch (286 ATP) contra el chileno Nicolás Jarry (111 ATP), por 7-6(4) y 6-3, para meterse en la segunda ronda del Challenger de Villena🇪🇸. El germano, que eliminó al segundo sembrado del torneo, jugará contra Dimitar Kuzmanov🇧🇬 en 2da. pic.twitter.com/k66uFHW2K1 September 30, 2025

El próximo desafío que espera por Nicolás Jarry

Después de esta dura caída, el chileno se deberá preparar para enfrentar una competencia más compleja: el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. Esta competencia comienza el próximo 13 de octubre y el chileno aún no conoce a quien será su rival.

Así las cosas, el tenista nacional deberá dejar atrás este tropiezo para repuntar su nivel y comenzar retomar su mejor tenis, aquel que deslumbró a todos en el circuito y que lo llegó a tener en el top 20 del ranking ATP.

