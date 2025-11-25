Nicolás Jarry enciende la polémica por marginación de Alejandro Tabilo en Copa Davis

Chile se prepara para disputar una nueva serie de Copa Davis ante Serbia, la que no ha estado exenta de polémicas por la posible ausencia de Alejandro Tabilo. Nadie está contento con esta posible marginación del tenista y ahora fue Nicolás Jarry quien se refirió a la situación.

En conversación con Al Aire Libre de Cooperativa, el “Príncipe” no titubeó para entregar su postura. “Siempre es libre de cada tenista, cada uno tiene sus valores, sus prioridades, y es libre de hacer lo que uno quiera”, afirmó.

Nicolás Jarry sí valora la Copa Davis

Sobre la competencia como tal, Jarry dijo que “para mí es súper importante jugarla. Ya han visto que la prioridad para mí sigue siendo primero la familia, sobre mi carrera, pero sigue siendo una prioridad jugar por Chile, y siempre voy a intentar jugarla, aunque esté enfermo, iré a apoyar, siempre y cuando creo que no me esté haciendo daño a mí mismo”.

Quizás te pueda interesar: Por culpa de la Teletón: "final" entre Colo Colo vs Cobresal recibe preocupante noticia

Nicolás Jarry conoce de cerca a Alejandro Tabilo.

Finalmente, el nieto de Jaime Fillol se tomó su tiempo para analizar el complejo 2025 del tenis chileno. “El inicio de año fue complicado para todos, pero así es el tenis, y hay que aceptarlo, hay que tratar de ir mejorando, y uno nunca sabe cuándo te va ir bien o cuándo te puede tocar algún incidente”, añadió para concluir.

Así las cosas, Nicolás Jarry defendió a Alejandro Tabilo por su posible nueva marginación de Copa Davis. Destacar que el chileno-canadiense ya quedó al margen este año para priorizar su recuperación física y terminar de buena manera su temporada, por eso las reacciones ante una nueva baja no tardaron en aparecer.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.