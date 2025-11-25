Por culpa de la Teletón: "final" entre Colo Colo vs Cobresal recibe preocupante noticia

Colo Colo vs Cobresal sufre problemas.

Por: Fabián Marambio

Colo Colo vs Cobresal tenían todo preparado para iniciar la jornada 29 de la Liga de Primera. Ambos clubes disputarán una verdadera final debido a que son rivales directos en la lucha por ir a la Copa Sudamericana de 2026, sin embargo, el partido podría ser reprogramado.

El encuentro está programado para este viernes 28 a las 20:00 horas, lo que tiene a las autoridades de Gobierno y Seguridad Pública bastante preocupadas. ¿La razón?, el inicio de la Teletón y el bajo contingente policial que estaría disponible para el encuentro.

Colo Colo vs Cobresal podría ser reprogramado

Todo fue revelado por el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, donde afirmó que las autoridades no ven bien la realización del partido a las 20:00 horas. “No habrá personal policial en la zona debido al inicio de la Teletón, que justamente se celebrará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre”, avisaron.

Las propuestas para el partido

Debido a toda esta situación, tanto el Gobierno como Carabineros dejaron dos propuestas para el encuentro. La primera es adelantar la hora del partido y pasar de las 20:00 a las 18:00 horas, mientras que la segunda opción es jugarla en el horario inicial pero a puertas cerradas.

Ahora es la ANFP quien debe hacerse cargo de la situación y evaluar el caso junto a las propuestas ofrecidas por los agentes de seguridad. De momento no hay nada decidido, pero es probable que durante el día surjan nuevas informaciones.

