¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Tras la victoria por 2-1 ante Nueva Zelanda, La Roja debió enfrentar a Japón, que es considerado el rival más fuerte del grupo. Esto quedó demostrado en la cancha, ya que los asiáticos se llevaron la victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Rion Ichijara vía lanzamiento penal y de Yumeki Yokoyama tras una mala salida de la selección chilena.

Tras la dura derrota del día de ayer por 2-0 ante Japón, La Roja se ubica en la segunda posición de su grupo en el Mundial sub-20, donde ahora terminará la fase clasificatoria enfrentando al combinado de Egipto este viernes desde las 20:00 horas, donde se necesita una victoria para asegurar el paso a la siguiente etapa.

Una de las cosas que se le ha criticado a Nicolás Córdova es la línea de ataque, donde Francisco Rossel es el delantero centro de la selección chilena, pese a que en Universidad Católica juega en una posición más retrasada. Ante esto, el estratega señaló que "Rossel es 9, no podría ponerlo en otra posición porque es 9. De hecho, es tan 9 que hizo 5 goles en el sudamericano pasado. Ahí nadie recomendaba ponerlo en otra posición".